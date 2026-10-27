Jetzt im Stream: Einer der Filme, der dich dein ganzes Leben hinterfragen lässt

Großer Streaming-Tipp: Dieser Film ist eine knallige Satire, die vor ernsten Themen nicht zurückschreckt. Toni Collette zeigt schon in ihrer ersten großen Rolle, dass sie eine furchtlose Schauspielerin ist.

Eigentlich ist Muriels Hochzeit eine lustige Komödie voller ABBA-Songs mit Hereditary-Star Toni Collette in der Hauptrolle. Gleichzeitig verbergen sich hinter dem Humor viele tragische Momente. Während Muriel von einer Katastrophe in die nächste schlittert, kommt man nicht umhin, auch einen Blick auf sein eigenes Leben zu werfen.

Den australischen Kultfilm von 1994 könnt ihr aktuell mit einem kostenlosen Joyn-Konto gratis streamen, alternativ findet ihr ihn auch bei weiteren Streaming-Anbietern.

Muriels Hochzeit: Lustige Komödie mit Tiefgang

Muriel (Collette) ist in den Augen ihres tyrannischen Vaters zu nichts zu gebrauchen, selbst für die Sekretärinnenschule hat es nicht gereicht. Während ihre Freundinnen heiraten, sehnt sich auch Muriel nach der großen Liebe, die ihr einen Ausweg aus dem Kleinstadttrott bietet. Doch statt eines Märchenprinzen taucht ihre ehemalige Schulkameradin Rhonda (Rachel Griffiths) auf.

Durch ein Konstrukt aus Lügen gelingt es Muriel ihrer neuen Freundin nach Sydney zu folgen. In der Großstadt beginnt ein neues, aufregendes Leben, doch die Sehnsucht nach der großen Hochzeit bleibt und Muriel ist bereit, dafür alles aufs Spiel zu setzen.

Muriels Hochzeit steckt voller unerwarteter Entwicklungen

Muriels Hochzeit ist ein Film, der sich nicht so leicht in eine Schublade stecken lässt. Was anfangs wie eine typische RomCom wirkt, entpuppt sich als bittersüße Sozialsatire. Trotz überzeichneter Figuren, die für einige Lacher sorgen, gelingt es dem Film, für authentische Momente und unerwartete Entwicklungen zu sorgen.

Vorhersehbarkeit kann man Muriels Hochzeit wirklich nicht vorwerfen. Vielleicht ist es gerade die mutige Erzählweise, die die Komödie zu einem der erfolgreichsten australischen Filme von 1994 werden ließ und eine treue Fangemeinde besitzt.

Dass man trotz Muriels Lügen und fragwürdiger Entscheidungen ein großes Herz für sie hat, liegt nicht zuletzt an Toni Collettes ehrlicher und furchtloser Performance. Als sie das Skript damals gelesen hatte, habe sie sich sofort in der Figur erkannt, erzählte sie 2019 in einem Interview mit Susannah Grant.

Ich glaube, die meisten Menschen lieben diesen Film, weil sie sich selbst darin wiedererkennen. Ich denke, die meisten fühlen sich minderwertig, wenn sie einen Raum betreten. Und hier haben wir ein Mädchen, das sich selbst überhaupt nicht kannte und durch diese wunderbare Freundschaft eine Entwicklung erlebt.

Muriel ist die Blaupause des schüchternen Mauerblümchens, die von ihrem Umfeld klein gehalten wird, doch Collette verleiht ihr Farbe. Anders als in beliebten Filmen der 90er und 00er Jahre wie Plötzlich Prinzessin!, Eine wie keine oder Clueless – was sonst! wird die Verwandlung vom hässlichen Entlein zum Schwan kaum über die Optik erzählt. Zwar ändert sich beiläufig Muriels Kleidungsstil, der bleibt aber unkommentiert.

Der Film legt den Fokus nie auf ihr Äußeres, sondern auf den inneren Kampf und ihren Selbsthass, der ihr von außen eingetrichtert wird. Das macht ihre Verwandlung umso berührender. Collette gelingt es ihrer Figur, ein inneres Leuchten zu geben, das ihre ganze Ausstrahlung verändert, ganz ohne Typveränderung.

Doch diese Entwicklung ist mit Opfern verbunden und einer der Erzählstränge tut richtig weh. Dieser macht deutlich, wie hoch der Preis ist, wenn man nicht für sich und seine Grenzen einsteht. Am Ende zeigt Muriels Hochzeit, dass es weniger darum geht, welchen Weg man im Leben einschlägt, als vielmehr darum, mit welchen Menschen man sich umgibt.



Im Interview sagt Collette treffend:

Die Leute erinnern sich an den Film vor allem als diese urkomische Komödie. Dabei ist es die düsterste und traurigste Komödie, die je gedreht wurde.