Heute Abend streamen: Der beste Film aller Zeiten – viel zu wenige haben ihn gesehen

Wenn man die Frage in den Raum wirft, welcher Film denn der beste aller Zeiten ist, umfasst die Antwort so einige vertraute Titel. Doch die wahre Nummer 1 kennt praktisch keiner – kann aber bei Mubi gestreamt werden.

Was ist der beste Film aller Zeiten? Citizen Kane? Einer der vielen prägenden Thriller von Alfred Hitchcock? Oder doch 2001: Odyssee im Weltraum? Über 1600 Kritikerstimmen sagen: keiner davon. Platz 1 der besten Filme überhaupt geht an ein intimes Drama, das vermutlich die wenigsten überhaupt gesehen haben.

Die Rede ist von Jeanne Dielman, einem französisch-belgischen Drama von Chantal Akerman, das zunächst sehr harmlos daherkommt, schließlich aber richtig unter die Haut geht. Kennt ihr nicht? Solltet ihr vielleicht. Denn dieser Film ist ein ganz besonderes Erlebnis. Schließen könnt ihr diese Filmlücke im Streaming-Abo bei Mubi.

Jeanne Dielmann auf Mubi beleuchtet jede Sekunde eines einsamen Lebens in faszinierendem Detail

Jeanne (Delphine Seyrig) ist Witwe und Mutter. Ihr Alltag verläuft wie der jeder Hausfrau: Kochen, Hausarbeiten, sich um Sohn Sylvain (Jan Decorte) kümmern. Darüber hinaus muss sie als alleinstehendes Familienoberhaupt auch Geld verdienen. In der Welt von Jeanne geschieht das oft auch durch unkonventionelle Methoden.

In jedem Falle aber ist Jeanne die meiste Zeit eines: allein. Zwischen Schminktisch, Kalbsschnitzeln und Kartoffelschälen bleibt sie für sich, in der einsamen Welt ihrer kleinen Brüsseler Wohnung. Nachmittags empfängt sie Freier, um etwas dazuzuverdienen, doch auch diese hinterlassen keinerlei Spuren in Jeannes Welt.

Aber all die Ordnung, all die Routine, wird immer wieder aufgebrochen. So festgefahren ist Jeanne in ihren Ritualen und Abläufen, dass auch Kleinigkeiten ihre vermeintlich stoische Art ins Wanken bringen. Wie Sedimente lagern sich die Frustrationen des unerfüllten Lebens aufeinander, bis sich daraus ein Berg gebildet hat – und Jeannes Leben endgültig und für immer aus den Fugen gerät.



Über 1600 Kritiker kürten Jeanne Dielman zum besten Film aller Zeiten – noch vor Hitchcock und Stanley Kubrick

Die Aussage, Jeanne Dielman sei der beste Film aller Zeiten, kommt nicht von ungefähr: Die britische Filmzeitschrift Sight and Sound kürt seit den 50er Jahren alle zehn Jahre ebendiesen Top-Film. 2022 nahmen über 1600 Kritiker an der Umfrage dafür teil. Das Ergebnis: Jeanne Dielman führt noch vor Alfred Hitchcocks Vertigo - Aus dem Reich der Toten (Platz 2) und Citizen Kane (Platz 3) die Liste von 250 Filmen an.

Auch 2001: Odyssee im Weltraum (Platz 6) und Mulholland Drive (Platz 8) lässt die auf Metacritic mit 94% prämierte Jeanne hinter sich. Doch woher diese Begeisterung, wo doch so viel bekanntere Namen auf der Liste stehen? Nun, Jeanne Dielman ist nicht einfach nur eine Geschichte, der Film ist ein Hypnoseakt und ein Erlebnis, das in seiner unangenehmen Faszination seinesgleichen sucht. Dabei zahlt jede Sekunde auf dieses Erlebnis ein.

Über drei Stunden verfolgen wir Jeannes Alltag in schmerzhaft genauem, simplem Detail. Mit jeder Minute wird deutlicher: Jeanne Dielman fordert Geduld. Und einen offenen Blick für die kleinen, uns so nachhaltig prägenden Banalitäten des Alltags. Das lullt uns ebenso ein, wie es uns schlaucht. Doch wer sich darauf einlässt, wird mit einem Finale belohnt, das zutiefst erschüttert und dessen Schlussbild sich für immer einbrennt.



Wer sich selbst von den Siegerqualitäten von Jeanne Dielman überzeugen will, kann das im Streaming-Abo von Mubi tun.