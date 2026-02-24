Jetzt im Streaming-Abo: 4-Stunden-Epos erzählt eine der größten Abenteuergeschichten überhaupt neu

Viele kennen die Vorlage vermutlich aus dem Schulunterricht. Die Neuverfilmung der berühmten Abenteuergeschichte könnt ihr ab sofort erstmals in Deutschland streamen.

Bereits dreimal wurde William Goldings Roman Herr der Fliegen verfilmt (1963, 1975 und 1990), bisher jedoch noch nie in Form einer Serie. Nun startet die erste episodische Adaption der prägenden Robinsonade und bündelt das Survival-Abenteuer in einem 240-minütigen Rausch, der von Folge zu Folge abgründiger wird.

Lord of the Flies wurde von Jack Thorne geschaffen, der erst letztes Jahr einen gewaltigen Serien-Hit vorgelegt hat. Die Rede ist von dem gefeierten Netflix-Original Adolescence. Mit seiner Herr der Fliegen-Verfilmung dringt er einmal mehr in die Psyche von Halbstarken ein, die sich in einer Extremsituation wiederfinden.



Neu im Stream: Survival-Abenteuer in Herr der Fliegen-Serie

Wie auch Goldings Vorlage ist die Geschichte der Serie in den 1950er Jahren angesiedelt und entführt auf eine einsame Pazifikinsel. Hier wacht Piggy (David McKenna) nach einem Flugzeugabsturz auf und muss schockiert feststellen, dass keiner der Erwachsenen an Bord der Maschine noch atmet. Nur eine Gruppe Jungs hat überlebt.

Zu dieser Gruppe gehören etwa der machthungrige Jack (Lox Pratt), der vernünftige Ralph (Winston Sawyers) und Simon (Ike Talbut), der sich seiner Rolle noch nicht so sicher ist. Zuerst müssen sowieso andere Fragen geklärt werden: Was gibt es heute Abend zu essen? Und wie können wir der Außenwelt ein Hilfezeichen schicken?

Ewig kann die Frage nach einem Anführer allerdings nicht ignoriert werden. Irgendjemand muss eine klare Ansage machen, damit sich die Jungs organisieren. Nicht zuletzt lauert im Dschungel ein gefährliches Biest, das für ängstliche Blicke sorgt – und diese Angst lässt sich sehr leicht instrumentalisieren, wie Piggy feststellen muss.

In vier Kapiteln mit einer jeweiligen Lauflänge von rund 60 Minuten führt uns Lord of the Flies durch die wichtigsten Stationen des Buchs und nimmt pro Episode die Perspektive eines anderen Jungen ein. Besonders eindrucksvoll gestaltet sich der Umgang mit der Kulisse: Das vermeintliche Paradies verwandelt sich in einen Höllenort.

Wann, wo und wie kann man Lord of the Flies schauen?

Nachdem Lord of the Flies vor wenigen Tagen auf der Berlinale zu sehen war, kommt die Serie jetzt schon regulär ins Heimkino. Bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW könnt ihr ab heute, dem 24. Februar 2026, die ersten beiden Folgen schauen. Die verbleibenden zwei Folgen erscheinen nächste Woche Dienstag.