“Jetzt kann man schon schlau daherreden”: Kai Pflaume kontert bei Wer weiß denn sowas? nach frechem Spruch von Gast

Bei Wer weiß denn sowas? kann man als Gast schnell frustriert sein, wenn man die Frage falsch beantwortet. So hat Hannes Ringlstetter gegen Kai Pflaume ausgeteilt - doch der kontert.

Bei Wer weiß denn sowas? waren am 29. Oktober 2024 Django Asül und Hannes Ringlstetter zu Gast. Letzterer ließ seinen Frust an Moderator Kai Pflaume aus - doch der wehrte sich.



Ringlstetter lieferte bei Wer weiß denn sowas? nachvollziehbare Erklärung

Hannes Ringlstetter war bei Wer weiß denn sowas? in einem Team mit Elton, der mittlerweile von Wotan Wilke Möhring ersetzt wurde, und konnte nach vier Fragen nur 500 Euro gewinnen. Mit geringen Erwartungen ging der Kabarettist somit in die nächste Frage, bei der es darum ging, welche der drei Antwortmöglichkeiten 199,9 Kubikmeter entspricht. Die Antwortmöglichkeiten waren:



A: definiert die maximal erlaubte Ausbreitung des Rauchs einer E-Zigarette

B: groß ist das aktuell größte Insektenhotel der Welt

C: ist das größtmögliche Ladevolumen in Deutschland zugelassener LKW

Weil irgendwie zwölf Insekten beschlossen haben, sie verlassen das Hotel, damit es keine runde Zahl wird.



Ringlstetter konnte eine nachvollziehbare Erklärung ableiten. So glaube er nicht, dass die Zahl 199,9 in einem Gesetzestext stehen würde und schloss daher die erste Antwort aus. Auch die zweite Antwort konnte er schnell mit der Begründung ausschließen,. Dazu machte er eine flapsige Bemerkung:

Er entschied sich daher für die dritte Antwort, der auch Elton zustimmte.





Ringlstetter ließ nach falscher Antwort seinen Frust freien Lauf

Tatsächlich lag das Team um Elton und Hannes Ringlstetter falsch, denn 199,9 Kubikmeter entspricht der Größe des größten Insektenhotels der Welt. Nach dem Einspieler erklärte Kai Pflaume, dass Ringlstetters Erklärungsansatz falsch sei, da sie das Hotel erst gebaut und dann vermessen hätten.



Das ließ sich Ringlstetter nicht gefallen und stichelte gegen Pflaume: "Jaja, jetzt kann man schon schlau daherreden". Daraufhin brach Gelächter aus. Selbst Elton blieb das Lachen im Halse stecken, weil er den Spruch zu scharf fand. Doch Kai Pflaume steckte den Spruch gut weg und konterte: “Vorher durfte ich ja nicht”.



Am Ende ging das Team von Hannes Ringlstetter und Elton leer aus, denn sie verspielten ihre 500 Euro bei der letzten Frage.

Wo ihr Wer weiß denn sowas? sehen könnt

Wer weiß denn sowas? läuft von Montag bis Freitag mit neuer Folge um 18:00 Uhr. Ältere Folgen können für einen Monat in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.