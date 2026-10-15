Sie spielte in den beiden größten Filmen 2026 mit: Jetzt kehrt Zendaya zur Sci-Fi zurück

Nur wenige Stars hatten ein so unfassbares Jahr wie Zendaya. Und offenbar wird sie der Arbeit nicht müde: Einer der spannendsten Regisseure unserer Zeit hat sie für seinen Sci-Fi-Film besetzt.

Wo immer man hinkommt, Zendaya ist schon da. Das könnte man zumindest für die Blockbuster-Landschaft 2026 behaupten: Mit Spider-Man: Brand New Day und Die Odyssee spielte sie in den beiden größten Filmen des Jahres mit, bevor sie im Dezember in Dune: Part Three zu sehen sein wird. Von Das Drama - Noch mal auf Anfang oder der letzten Euphoria-Staffel ganz zu schweigen. Für die kommende Zeit wird sie aber keinesfalls müde, wie ihre Besetzung in einem kommenden Sci-Fi-Film zeigt.

Zenday spielt im neuen Sci-Fi-Film des Ex Machina-Genies mit

Wie Deadline berichtet, wird Zendaya im neuen Sci-Fi-Film von Alex Garland zu sehen sein. Der Regisseur von Ex Machina, Auslöschung oder Civil War ist auch ein gefeierter Drehbuchautor, der sein Können zuletzt mit 28 Years Later: The Bone Temple unter Beweis stellte.

Schaut hier den Trailer zu Ex Machina:

Details zur Handlung des Films, zur weiteren Besetzung oder der Natur von Zendayas Rolle gibt es bisher noch nicht. Produziert wird der Film von A24. Das Studio hat sowohl mit der Schauspielerin als auch mit Garland bereits eine lange Geschichte an Kooperationen – darunter fallen etwa Euphoria, Das Drama, Ex Machina und Civil War. Im Übrigen zeichnet A24 für Garlands heiß erwartete Videospieladaption Elden Ring verantwortlich.

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Zendaya bleibt mit der Besetzung ihrem Hang zum Sci-Fi-Genre treu: Neben den bisher zwei Auftritten im Dune-Kosmos war sie unter anderem in der Serie The OA als Gamerin Fola zu sehen: In Staffel 2 half sie dem Privatdetektiv Karim (Kingsley Ben-Adir) bei seinen Ermittlungen.

Wann kommt Zendayas neuer Sci-Fi-Film ins Kino?

Wann genau der neue Sci-Fi-Film mit Zendaya in die Kinos kommt, steht noch nicht fest. Mit Blick auf das Stadium der Produktion rechnen wir allerdings nicht vor 2028 mit der Veröffentlichung. Wer nach Dune 3 nicht so lange auf die Schauspielerin warten will, kann 2027 mit dem Biopic Be My Baby rechnen, in dem Zendaya die Anführerin der berühmten Musikgruppe The Ronettes spielen wird.