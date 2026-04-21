Jetzt könnt ihr mitentscheiden: Beliebte RTL Zwei-Serie bittet TV-Publikum um Hilfe

Bei Berlin – Tag & Nacht gibt es bald Nachwuchs und RTL Zwei bittet die Fans jetzt in einer Sache um Hilfe: Welche Entscheidung in euren Händen liegt, erfahrt ihr hier.

Bei Berlin – Tag & Nacht blicken Mike (Filip Nikolic) und Sara (Nandia Siada) einem völlig neuen Lebensabschnitt entgegen: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Auch wenn sie anfangs unsicher waren, ob sie bereit für den Nachwuchs sind, ist die Skepsis längst gewichen – mittlerweile ist die Vorfreude auf ihre kleine Familie riesig.

Da die Geburt schon in wenigen Wochen ansteht, wird es für die beiden Zeit, die Zukunft zu dritt konkret zu planen. Bei einer ganz speziellen Entscheidung erhalten sie nun sogar tatkräftige Unterstützung aus der Berlin – Tag & Nacht-Community.

Berlin – Tag & Nacht-Fans sind gefragt: Hierfür könnt ihr jetzt abstimmen

Bei Berlin – Tag & Nacht können die Zuschauerinnen und Zuschauer ab sofort aktiv in die Geschichte von Sara und Mike eingreifen. Zwar ist die Freude über den baldigen Nachwuchs in der WG riesig, doch eine entscheidende Frage ist nach wie vor ungeklärt: Wie soll das Baby eigentlich heißen? Um dieses Rätsel zu lösen, werden die Fans nun direkt mit ins Boot geholt.

Bis zum 26. April hat die Community die Chance, über den Namen des Kindes mitzuentscheiden. Auf der offiziellen Website von RTL Zwei stehen dafür jeweils drei Mädchen- und drei Jungennamen zur Auswahl. Ihr könnt also für euren Favoriten abstimmen. Welche Variante am Ende gewinnt, bleibt spannend – vor allem, weil bisher noch gar nicht verraten wurde, welches Geschlecht der Nachwuchs überhaupt hat.

Wann und wo läuft Berlin – Tag & Nacht?

Wer wissen möchte, wie das Baby am Ende heißen wird, der kann montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL Zwei einschalten. Hier wird in den nächsten Wochen der Name von Sara und Mikes Kind bekanntgegeben. Die jeweilige Folge kann schon sieben Tage im Voraus bei RTL+ gestreamt werden.