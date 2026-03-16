Jetzt kostenlos bei Pluto TV: Die besten Star Trek-Serien und noch viel mehr Sci-Fi einfach streamen [Anzeige]

Star Trek und andere Sci-Fi-Highlights völlig kostenlos streamen? Das geht bei Pluto TV, wo jetzt noch mehr faszinierende Weltraumabenteuer zum Abruf bereitstehen.

Science-Fiction-Fans auf der ganzen Welt feiern dieses Jahr das 60. Jubiläum von Star Trek. Seit sage und schreibe sechs Jahrzehnten reisen die wagemutigen Raumschiff-Crews der Föderation nun schon dorthin "wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist", um fremde Welten und faszinierende Aliens zu entdecken. Auf Pluto TV könnt ihr diese und weitere Sci-Fi-Abenteuer vollkommen gratis mitverfolgen.

60 Jahre Star Trek: Das perfekte Sci-Fi-Programm im März auf Pluto TV

Die klassischsten und besten Star Trek-Serien findet ihr ab März dieses Jahres auf designierten Live-Kanälen und On Demand auf Pluto TV. Zum einen liegt dort neuerdings die Originalserie Raumschiff Enterprise mit wechselnden, ausgewählten Folgen vor. Die transportieren euch zurück zu den Franchise-Anfängen von Captain Kirk (William Shatner), Mr. Spock (Leonard Nimoy) und Co. während ihrer Fünfjahresmission, die ein ganzes Sci-Fi-Universum startete. Macht euch gefasst auf gefährliche Weltraumphänomene und Zoff mit den Klingonen!

Darüber hinaus hat Pluto TV die laut den meisten Sci-Fi-Fans allerbeste Serie aus dem gesamten Star Trek-Kosmos im Angebot. In Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert übernimmt Captain Picard (Patrick Stewart) das Kommando und führt das Sternenflotten-Flaggschiff in eine neue Ära voller Forschungsmissionen und Weltraumschlachten. Dabei kommt die Menschheit erstmals mit den halbmechanischen Borg in Berührung – eine der größten Bedrohungen in der gesamten Galaxis!

Ebenfalls neu im Programm von Pluto TV ist die Sparte Star Trek: Animation. Damit könnt ihr euch die klassische Serie Die Enterprise mit der Crew der Originalserie in Cartoonform sowie das gerade erst abgeschlossene Format Star Trek: Lower Decks über die animierten Abenteuer des auffällig unauffälligen Raumschiffs USS Cerritos auf den Bildschirm beamen. Und wer noch tiefer in die Geschichte der Föderation eintauchen möchte, findet bei Pluto TV zusätzlich Star Trek: Enterprise, das zeitlich sogar noch vor der Originalserie angesiedelt ist.

Noch mehr spannende Science-Fiction auf Pluto TV

Sci-Fi-Highlights jenseits vom Raumschiff Enterprise gibt es bei Pluto TV ebenfalls zu entdecken. Zum Beispiel mit Sendern zu diversen Serien wie der Weltraumoper Andromeda von Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry oder Stargate: Atlantis. Aber auch die Anthologieserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension, der Kultklassiker The Bionic Woman, das französische Format Missions und The Librarians aka The Quest - Die Serie findet ihr hier. Fans des zukunftsgerichteten Genres kommen also voll auf ihre Kosten.

Pluto TV ist ein werbefinanzierter Streaming-Dienst mit Live-TV-Angebot. Dabei gilt das Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung benötigt ihr kein Abo. Über ein Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV mit Internetzugang könnt ihr Pluto TV direkt über die Website oder per App ganz einfach empfangen.

Erlebt das perfekte Star Trek- und Sci-Fi-Programm mit Pluto TV!