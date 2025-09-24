Jetzt schießt sogar Star Wars-Hauptdarsteller selbst gegen die neuen Filme: 2 Tode kritisiert er besonders

Sechs Jahre nach den Star Wars-Sequels packt ein Hauptdarsteller aus: John Boyega alias Sturmtruppler Finn kritisiert die Fortsetzungen und teilt seine eigene Vision der Filme.

Mit Star Wars 7: Das Erwachen der Macht, Star Wars 8: Die letzten Jedi und Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers erschienen Ende in den 2010er Jahren die Fortsetzungen zur beliebten Science Fiction-Trilogie. Die drei Sequels mussten in Vergangenheit immer mal wieder Kritik einstecken: Nun stimmt sogar John Boyega ein, der in allen Filmen den Ex-Sturmtruppler Finn spielte.

John Boyega kritisiert Handlung der neuen Star Wars Filme

Wie Popverse berichtet, sprach John Boyega diese Woche bei der Florida Supercon über jüngste Star Wars-Trilogie. Bei einem Panel wurde er gefragt, was er an den Filmen ändern würde, wenn er für ein Remake verantwortlich wäre. Seine Antwort: "Man würde etwas völlig anderes bekommen."

Ein großer Kritikpunkt des Schauspielers bezieht sich auf den verfrühten Tod der originalen Charaktere Han Solo (Harrison Ford) und Luke Skywalker (Mark Hamill). Boyega beschreibt seine Sequel-Traumwelt:

Zunächst einmal werden wir Han Solo, Luke Skywalker und all diese Leute nicht loswerden. [...] Als Erstes werden wir ihre Geschichte zu Ende erzählen und ihr Vermächtnis erfüllen. Wir werden einen schönen Moment schaffen, in dem wir den Staffelstab weitergeben.

Besonders Luke Skywalkers Schicksal scheint ihn zu stören. Dieser hatte sich in Star Wars 8 völlig aus der Zivilisation zurückgezogen.

Luke Skywalker würde nicht auf einen Felsen verschwinden, auf keinen Fall. Er steht da und ist wie eine Projektion? Ich würde diesem Charakteren viel mehr geben wollen.

Weiter betont Boyega, dass die neuen Protagonist:innen, also sein Charakter Finn und die von Daisy Ridley gespielte Rey, in seinen Filmen nicht "so übermächtig" sein würden: Sie müssten sich ihre Fähigkeiten erst erkämpfen. In seiner Geschichte würde er außerdem die alte Mythologie der Filme mehr in Ehren halten und Aspekte aus dem Computerspiel Star Wars: Force Unleashed integrieren.

Was macht John Boyega seit Star Wars?

Nachdem er mit Star Wars seinen großen Durchbruch feierte, konnte John Boyega einige Rollen in größeren Produktionen landen, darunter die Netflix-Komödie They Cloned Tyrone und den Abenteuerfilm The Woman King.

Mit seinem Panel-Auftritt zeigt der Schauspieler, wie viel ihm immer noch am Star Wars-Franchise gelegen ist. Womöglich erleben wir noch Boyegas Rückkehr ans Set: Wenn auch wohl nicht mehr als Regisseur der Sequels.