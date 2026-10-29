Jetzt steht endlich fest, wann die Harry Potter-Serie wirklich startet

Angekündigt wurde die Harry Potter-Serie für Weihnachten 2026. Doch was bedeutet das genau? Das erste Poster zur Neuverfilmung gibt endlich Aufschluss über die Veröffentlichung bei HBO Max.

Die Harry Potter-Serie rückt langsam, aber sicher in greifbare Nähe. Etwas mehr als zwei Monate müssen wir uns noch gedulden, bis die erste Folge ihre Premiere feiert. Nachdem bislang nur der grobe Zeitraum bekannt war, gibt es jetzt endlich ein konkretes Datum: Am 25. Dezember 2026 geht die Neuauflage bei HBO Max an den Start.

Das verrät das erste Poster, das zur Harry Potter-Serie veröffentlicht wurde. Zu sehen ist ein großer Ausschnitt aus Harrys Gesicht. In seiner Brille spiegelt sich Hogwarts, dazu die Blitznarbe seitlich auf der Stirn. "Der Junge, der überlebte" und ein schlichtes "HP" verraten, worum es geht. Und dann wird unten im Eck das Startdatum verifiziert.

Erstes Poster zur Harry Potter-Serie enthüllt das neue Hogwarts-Schloss und das Startdatum

Die Trailer haben den konkreten Serienstart bislang geheimgehalten. Lange Zeit war nur von Weihnachten 2026 die Rede. Jetzt können sich Fans den ersten Weihnachtsfeiertag rot im Kalender anstreichen und für den Auftakt der Harry Potter-Serie reservieren. Auf einen großen Binge-Marathon solltet ihr euch allerdings nicht einstellen.

HBO Max veröffentlicht seine Originalproduktionen in der Regel im Wochentakt. Das wird auch bei der Harry Potter-Serie der Fall sein. Die große Frage ist nur, ob der Freitag vom 25. Dezember beibehalten oder nach der ersten Folge auf den Sonntag gewechselt wird, an dem traditionell neue Episoden von HBO-Serien veröffentlicht werden. Insgesamt erwarten uns acht Folgen davon. Das bedeutet, dass sich die 1. Staffel der Serie, die offiziell den Titel Harry Potter und der Stein der Weisen trägt, bis in den Februar erstreckt.

Unklar ist außerdem, zu welcher Zeit die einzelnen Kapitel online gehen werden. In den USA treffen Neuveröffentlichungen bei HBO Max meistens um 3:00 Uhr morgens (ET) und 12:00 Uhr Mitternacht (PT) ein. Aufgrund der Zeitverschiebung wären die Folgen in Deutschland dann morgens um 8:00 Uhr im Streaming-Abo abrufbar.

HBO Max will die gesamte Harry Potter-Reihe neu verfilmen: Staffel 2 wird schon gedreht

Die 2. Staffel, namentlich Harry Potter und die Kammer des Schreckens, ist bereits bestellt und befindet sich auch schon in Produktion. Der Plan hinter dem Großprojekt sieht vor, dass jede Staffel einen Teil der Romanvorlage verfilmt. Insgesamt sind sieben Harry Potter-Bücher erschienen. Die Serie könnte also sieben Staffeln umfassen. Ob das wirklich passiert, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Vorerst sind nur die ersten beiden Schuljahre in Hogwarts sicher.

