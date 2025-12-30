Jetzt streamen: Einer der besten Blockbuster 2025 – solche Action-Szenen habt ihr noch nie gesehen

Der spektakulärste Action-Blockbuster 2025 ist jetzt schon im Streaming-Abo erhältlich. Der Meisterregisseur hinter dem spannungsgeladenen Großprojekt leistet hier erneut absolute Pionierarbeit.

Mit Top Gun: Maverick ist Joseph Kosinski ein echter Blockbuster-Geniestreich gelungen. Er vollbrachte nicht nur das Kunststück, einen alten Action-Klassiker in die Moderne zu verfrachten, sondern konnte den Vorgänger sogar qualitativ übertreffen. Grund dafür war allem voran die überragende Technik, mit der die Flugszenen inszeniert wurden.

Die an den Flugmaschinen installierten Kameras lieferten Aufnahmen, wie man sie vorher noch nicht gesehen hat. In seinem neuesten Streifen F1: Der Film wendete er diese Technik erstmalig bei Rennfahrzeugen an und das Ergebnis übertraf abermals die Erwartungen. Jetzt könnt ihr den Film erstmals im Streaming-Abo schauen.

Action-Blockbuster im Streaming-Abo bei Apple TV: Worum geht es in F1: Der Film?

Der Formel 1-Film erzählt die Geschichte von Sonny Hayes (Brad Pitt), einem gealterten Rennfahrer. Kurz vor der Privatinsolvenz wird er von seinem alten Kollegen und Freund Ruben (Javier Bardem) kontaktiert. Dieser leitet mittlerweile das fiktive Formel 1-Team APXGP und braucht dringend für die zweite Saisonhälfte einen erfahrenen Fahrer. Zusammen mit dem Rookie Joshua Pearce (Damson Idris) bestreitet Hayes von nun an die Rennen in der Hoffnung auf nur einen einzigen Sieg für APXGP.

Neben Pitt, Bardem und Idris glänzen in F1: Der Film auch die Nebendarsteller Tobias Menzies (The Crown), Sarah Niles (Ted Lasso) und allem voran Kerry Condon (Banshees of Inisherin) als technische Direktorin von APXGP und Pitts romantisches Gegenüber.

Purer Blockbuster-Bombast: Die große Stärke von F1: der Film ist die Action

In der Rezeption des Films herrschte große Einigkeit, dass der Film vor allem durch die atemberaubenden Rennszenen begeistert. Genauso wie bei Top Gun: Maverick ist die Geschichte zwar nicht die originellste, dafür wird bei der Action einiges geboten – auch aus technischer Sicht.

In den Rennfahrzeugen wurden bei den Dreharbeiten etwa über ein Dutzend IMAX-zertifizierte Kameras installiert, die eine Art von Immersion und Intensität erzeugen, die seit Top Gun: Maverick und zuvor Mad Max: Fury Road in keinem Film mehr zu spüren war. Solche Rennszenen gab es noch nie zu sehen.

Bei einer Laufzeit von 156 Minuten ist dieser Film auch nicht allzu sparsam mit seiner Action. Dies schadet jedoch keineswegs, da man sich nur schwer an den gestochen scharfen Bildern aus dem Cockpit der Fahrzeuge sattsehen kann. Man sollte sich jedoch bewusst sein, hiermit keine kritische Auseinandersetzung mit dem Formel 1-Sport geliefert zu bekommen, sondern eher einen Werbespot mit Überlänge zu sichten.

Mehr zu F1: Der Film:

Mit F1: Der Film hat Kosinski einen weiteren perfekten Sommer-Blockbuster geschaffen. Jetzt könnt ihr ihn bei Apple TV im Streaming-Abo schauen.