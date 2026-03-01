Jetzt streamen: Für dieses Fantasy-Meisterwerk braucht ihr mehr Taschentücher, als euer Supermarkt vorrätig hat

Einer der besten Fantasyfilme der letzten zehn Jahre kann derzeit kostenlos gestreamt werden. Haltet jedoch eure Taschentücher bereit, denn der Film ist eine emotionale Tour de Force.

Kinderfilme, die ihr Publikum ernst nehmen, können bei den Zuschauenden oftmals noch eine tiefere Emotionalität auslösen, als es den meisten regulären Dramen zu gelingen vermag. Viele der legendärsten Kinderfilme sind an vielen Stellen auch tieftraurig, etwa E.T. – Der Außerirdische und Wo die wilden Kerle wohnen. Der mittlerweile zehn Jahre alte Sieben Minuten nach Mitternacht spielt in dieser Kategorie in der absoluten Königsklasse und kann derzeit kostenlos gestreamt werden.

Bei Joyn im Stream: Worum geht es in Sieben Minuten nach Mitternacht?

In Sieben Minuten nach Mitternacht wird die Geschichte des 13-jährigen Connor erzählt, dessen Mutter an einer Krebserkrankung leidet. Sein Vater wohnt in einer anderen Stadt, und wenn seine Mutter in Behandlung ist, passt seine strenge Großmutter auf ihn auf.

Um seinem tragischen Alltag zu entfliehen, flüchtet er Nacht für Nacht in eine Fantasiewelt, in der ein Baummonster ihm Geschichten erzählt, die bei der Trauerbewältigung helfen sollen. Dabei nähert er sich doch einer in ihm versteckten "Wahrheit", vor der es Connor ungemein graut.

Inszeniert wurde der Film von J.A. Bayona (Jurassic World: Das gefallene Königreich) und die Rolle des Connor wird von Lewis MacDougall verkörpert. In den weiteren Rollen ist der Cast mit Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell und Liam Neeson als die Stimme des Baummonsters fantastisch besetzt.

Aktuell läuft mit Dust Bunny ein vergleichbarer Monsterfilm im Kino, zu dem ihr hier unseren Film-Check nachlesen könnt.

Streaming-Tipp: Was macht Sieben Minuten nach Mitternacht zu solch einem Meisterwerk?

Regisseur Bayona gelingt mit Sieben Minuten nach Mitternacht das Kunststück, die kindliche Fantasie in ihrer vollen, farbenfrohen Schönheit einzufangen, ohne dabei die Melancholie eines tragischen Schicksals zu verwässern. Der Film klappert die gesamte Klaviatur an Emotionen des Kindes bezüglich der Krankheit seiner Mutter ab. Von Trauer, Angst und Wut bis zu den vereinzelten fröhlichen Momenten.

Die größte Stärke des Films ist jedoch seine Ehrlichkeit. Gerade gegen Ende, wenn die Offenbarung von Connors "Wahrheit" immer näher rückt, wird die Gefühlswelt des Jungen derart ungeschönt dargelegt, dass es einem schmerzhaft an die Substanz geht und gleichzeitig auch aufatmen lässt. Bayona weiß die Innenwelt eines trauernden Kindes bildgewaltig darzustellen, rutscht jedoch zu keinem Zeitpunkt in den Kitsch ab.

Noch ein Streaming-Tipp: Ungewöhnlicher Kriegsfilm bei Netflix

Auch die schauspielerischen Höchstleistungen des gesamten Casts sollten nicht unerwähnt bleiben. Jede der Figuren darf in diesem Film eine Wandlung durchmachen, und dies wird ohne Ausnahme glaubwürdig und rührend verkörpert. Sieben Minuten nach Mitternacht ist ein trauriger Film, bei dem am Ende kein Auge trocken bleiben dürfte. Doch gleichzeitig ist der Film mindestens genauso schön, wie er traurig ist. Diese Dualität macht ihn wahrlich zu einem Meisterwerk.

Auf Joyn könnt ihr Sieben Minuten nach Mitternacht derzeit kostenlos streamen.