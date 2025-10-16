Jetzt streamen: Perfekt inszenierter Kriegs-Thriller, der direkt mit 4 unfassbaren Minuten startet

Viele Kriegsfilme schicken uns direkt aufs Schlachtfeld. Dieser Thriller zeigt die, die durch Massensterben reich werden – und Nicolas Cage in einer seiner besten Rollen.

Wer profitiert davon, wenn Menschen sich gegenseitig in den Kopf schießen? Wenn Millionen sterben für ihr Land, ihre Überzeugung, die Politiker:innen, die sie vielleicht nicht einmal selbst gewählt haben? Es sind Leute wie Yuri Orlov (Nicolas Cage), der König der Waffenhändler und Protagonist von einem der unvergesslichsten (Anti-)Kriegsfilme überhaupt: Lord of War – Händler des Todes.

Den stylisch gefilmten Genre-Mix aus Thriller, Drama und schwärzester Kriegs-Satire von Regisseur Andrew Niccol könnt ihr momentan bei RTL+ im Premium-Abo streamen. Und das lohnt sich wirklich, denn Lord of War ist aktuell wie nie.

Im Stream: Lord of War ist ein ungewöhnlicher Anti-Kriegsfilm über das zynischste Geschäft der Welt

Yuri Orlov ist eine Sache früh klar: Er will nicht wie sein kleiner Bruder (Jared Leto) in der Küche des New Yorker Familienrestaurants enden. Er ist jung, er ist smart und er hat kein Gewissen. Was bietet sich da mehr an, als die Mächtigen dieser Welt mit Schusswaffen zu versorgen?

Nach Ende des Kalten Krieges bekommt er durch seinen ukrainischen Onkel Zugriff auf das nun nutzlos gewordene Waffenarsenal der ehemaligen Sowjetunion und steigt an die Spitze des internationalen Waffenhandels auf. Bis er selbst ins Schussfeld gerät – und zwar nicht nur von Interpol-Agent Jack Valentine (Ethan Hawke).

Andrew Niccol, von dem auch das Drehbuch stammt, hat sehr viel Zeit in die Recherche für Lord of War gesteckt und das merkt man. Und zwar nicht nur dadurch, dass er für den Dreh 3000 echte Waffen kaufte. Niccol und auch Hauptdarsteller Nicolas Cage schaffen es meisterhaft darzustellen, wie korrupt selbst vermeintliche Erste-Welt-Länder hier agieren und welches geopolitische Leid durch immer neue Waffensysteme und globales Wettrüsten ausgelöst wird.

Dazu kommt der fantastisch wehmütige Soundtrack von Antonio Pinto. Wer bei den Tracks "Warlord" und "Ava's Arms" keine Gänsehaut kriegt, hat noch nie etwas gefühlt.



Schon die ersten vier Minuten des Nicolas Cage-Thrillers haben es in sich

Lord of War beginnt mit folgerichtig mit einer Szene, die den zerstörerischen Pfad von Yuri Orlovs Geschäft aufzeigt. Wir folgen einer Kugel von der Produktion in einer osteuropäischen Fabrik über den Seeweg und durch einen Dschungel bis in die Kammer eines Rebellengewehrs.

Lord of War 2: Endlich Lebenszeichen für Nicolas Cage-Fortsetzung

Überall hört man Schüsse, welcher Konflikt hier herrscht, was die Gründe für Tod und Zerstörung sind, ist der Kugel egal. Menschen töten Menschen, die Kugel ist nur das Werkzeug – und landet schließlich im Kopf von ... OK, alles wollen wir hier auch nicht verraten.

Lord of War ist ein außergewöhnlicher Film, das Scarface des Waffenhandels. Ziemlich sicher sogar eine der besten Rollen von Nicolas Cage. Vor allem aber die perfekte Mahnung in Zeiten steigender Militarisierung.