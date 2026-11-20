Schlechte Nachrichten für Fans von Bridgerton, die sich an die deutsche Synchronstimme von Eloise gewöhnt hatten. Die KI-Klausel von Netflix bewegte eine weitere Sprecherin zum Ausstieg.

Nachdem sich zuletzt die deutschen Synchronstimmen von Margot Robbie, Cameron Diaz und Scarlett Johansson von Netflix verabschiedet haben, nimmt nun auch eine Sprecherin der deutschen Bridgerton-Fassung ihren Hut. Synchronstar Maximiliane Häcke, die bisher als Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) zu hören war, will ihre Stimme nicht zum Training der Netflix-KI hergeben, wie es neuerdings im Vertrag des Streamers steht.

Das sagt die bisherige Bridgerton-Sprecherin zu ihrem Netflix-Ausstieg

Auf Instagram richtete sich Häcke diese Woche mit einem Video an ihre Fans, um ihren Ausstieg aus der Netflix-Serie zu erklären. Auf den Titel verweist sie jedoch sehr diplomatisch nur durch die Blume.

Ich habe einfach nicht mehr für die gearbeitet, seit es diese KI-Klausel in den Verträgen gibt, die uns dazu zwingen will, dass wir unentgeltlich mit unseren Stimmen die KI-Programme trainieren lassen. Ich habe natürlich gesagt, ich unterschreibe das nicht, ich mache das auf gar keinen Fall mit. Schon gar nicht unvergütet, also das ist für mich eine Absurdität. Und ja, man kann dann immer argumentieren, das wird dann im Nachhinein vergütet, aber was helfen mir 40 Dollar in fünf Jahren und ich weiß überhaupt nicht, was mit meiner Stimme irgendwann geschieht.

Hier könnt ihr das Video von Maximiliane Häcke ansehen:

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In dieser Woche hat es zwar ein Update im Synchro-Streit zwischen Netflix und der deutschen Schauspielgewerkschaft BFFS gegeben, das den Sprecher:innen ab kommendem Jahr bessere Konditionen zugesteht – die kontroverse KI-Klausel bleibt jedoch bestehen. Für viele ein Dealbreaker, da man unter anderem an der Abschaffung des eigenen Berufsstandes mitarbeitet. Das haben auch schon Fans der Serie Ich und die Walter Boys zu hören bekommen, nachdem einige Synchro-Stars sich gegen den aktualisierten Vertrag entschieden hatten.

Weiter heißt es im Video von Ex-Bridgerton-Sprecherin Häcke, die man übrigens auch als Stimme von Prinzessin Lillifee oder Amethyst aus Steven Universe kennt:

Das ist mir nicht leichtgefallen und diese Serie wird dann bald auch ohne meine Stimme erscheinen. [...] Es ist natürlich nicht schön, dass sich Leute finden, die zu diesen Konditionen arbeiten. Die haben aber eine andere Sichtweise darauf. Das ist legitim. Da muss letztendlich jeder selber schauen, wie die eigenen Kapazitäten ausreichen, diesen Kampf durchzuziehen. Für mich ist es eigentlich ein No-Brainer, es macht mich trotzdem nicht weniger traurig.

Ihre Fans reagieren verständnisvoll, empören sich über den Streamer und drohen sogar mit Kündigung ihres Netflix-Abos.

Bridgerton Staffel 5 ist schon abgedreht

Seht hier einen Teaser zu Bridgerton Staffel 5:

Die kommende Season von Bridgerton stellt mit Francesca Stirling ( Hannah Dodd ) und Michaela Stirling ( Masali Baduza ) erstmals eine queere Romanze ins Zentrum der Serie und ist mittlerweile im Kasten. Das ist noch nicht alles, denn die Dreharbeiten zu Staffel 6 haben schon begonnen . Für Nachschub wird also mit Nachdruck gesorgt.

So dürfte auch die Arbeit an der deutschen Version von Bridgerton nicht abbrechen. In Deutschland haben Synchronfassungen nach wie vor einen besonderen Stand. In Umfragen bestätigen Zuschauer:innen immer wieder, dass hierzulande über 60 Prozent die synchronisierte Umwandlung der Originalfassung vorziehen.