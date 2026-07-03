Jetzt verfilmt auch Steven Spielberg ein Internet-Phänomen wie Backrooms

Horrorfilme wie Backrooms und Obsession haben die Kinokassen in 2026 richtig klingeln lassen. Jetzt will Steven Spielberg das nächste Internet-Phänomen auf die große Leinwand holen.

Die Creepypasta-Verfilmung Backrooms wurde für die Produktionsfirma A24 zum erfolgreichsten Streifen aller Zeiten. Das lässt die Filmindustrie aufhorchen und schmiedet direkt Pläne für die Verfilmung weiterer Internet-Phänomene. Neben der viral gegangenen Kreatur Siren Head soll auch die YouTube-Horrorserie The Mandela Catalogue auf die Leinwand kommen. Wie Deadline berichtet, arbeitet Steven Spielberg an dem Projekt.

Steven Spielberg produziert YouTube-Horrorserie fürs Kino

Nach einem intensiven Bieterstreit, an dem elf Studios beteiligt waren, gingen die Filmrechte schließlich an Amblin Entertainment, United Artists, Paper Street Pictures und Amazon MGM Studios. Während Spielberg als Produzent tätig sein wird, übernimmt Serienschöpfer Alex Kister die Regie. Gemeinsam mit Tyler Clifton schreibt er auch das Drehbuch. Damit bleibt die kreative Leitung beim ursprünglichen Team, was viele Fans freuen dürfte.

The Mandela Catalogue zählt zu den erfolgreichsten Vertretern des sogenannten Analog-Horror-Genres auf YouTube. Seit dem Start im Jahr 2021 wurden die offiziellen Episoden mehr als 100 Millionen Mal aufgerufen.

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The Mandela Catalogue könnte nächster Horror-Hype werden

Die Handlung spielt im fiktiven Mandela County im US-Bundesstaat Wisconsin, das von nahezu unsterblichen, gestaltwandelnden Wesen namens Alternates heimgesucht wird. Die Serie verbindet verstörende Videobotschaften, Überwachungsaufnahmen und psychologischen Horror zu einer ungewöhnlichen Erzählweise.

Der geplante Kinofilm zeigt einen neuen Trend in Hollywood. Studios setzen verstärkt auf erfolgreiche Internetmarken, um insbesondere jüngere Zielgruppen anzusprechen, die in den letzten Jahren deutlich weniger ins Kino gegangen waren.

Was auch eine Rolle spielen dürfte, sind die geringen Produktionskosten bei Horrorfilmen im Vergleich zu großen Fantasy- und Action-Blockbustern. Das sieht man auch am Regiedebüt von YouTuber Curry Barker, der mit seinem eine Million US-Dollar teuren Film Obsession 375 Millionen einspielte.

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Ob auch The Mandela Catalogue vom viralen Horror-Hype profitieren wird, bleibt abzuwarten. Der Bieterstreit zwischen den Studios zeigt aber, dass man großes Potenzial in dem Stoff sieht. Wann The Mandela Catalogue in die Kinos kommt, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch zum Start der Dreharbeiten gibt es noch keine Informationen.