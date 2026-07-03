Jodie Foster glaubt, dass einer der besten Blockbuster 2025 mit KI gemacht wurde: "Ich sage das nicht abwertend"

Schauspielstar Jodie Foster hat sich über die Zukunft von Hollywood zum Einfluss von KI geäußert. Dabei nennt sie einen aktuelleren Blockbuster als perfektes Beispiel dafür.

In letzter Zeit werden die Diskussionen rund um das Thema Künstliche Intelligenz in vielen technologischen Bereichen immer größer. Natürlich ist auch die Unterhaltungsindustrie, speziell Hollywood, schon jetzt stark davon betroffen.

Inmitten der Angst vor dem möglichen Verlust unzähliger Jobs hat sich jetzt die Schauspielerin Jodie Foster (Das Schweigen der Lämmer) dazu geäußert. Für sie gibt es einen neueren Film, der schon wie aus dem perfekten KI-Baukasten stammt.

Jodie Foster nennt F1 mit Brad Pitt als perfektes Beispiel für einen modernen KI-Film

Wie Deadline berichtet, nahm der Star an einem Gespräch im Rahmen des Aspen Ideas Festival zum Thema "Wem gehört die Zukunft Hollywoods?" teil. Hier sprach Foster über den Apple TV-Blockbuster F1: Der Film aus dem letzten Jahr, der für sie ein typischer KI-Film ist:

Ich sage das nicht abwertend – wie könnte ich auch? Dieser Film hat schließlich Millionen von Dollar eingespielt. Aber wenn ich mir einen Film wie F1 ansehe, denke ich mir: 'F1 wurde von KI gemacht.' Oder etwa nicht?

Foster führt ihre Aussage aus, indem sie KI-Strukturen auf das Drehbuch des Blockbusters mit Brad Pitt bezieht:

Ich meine, der Aufbau entsprach genau dem, was man in der Schule lernt. Die Schauspieler sprechen ihren Text exakt so, wie er geschrieben wäre, wenn ein Computer genau das formulieren würde, was für den jeweiligen Moment am besten passt. Und sie verstanden es, die Technologie so zu beherrschen, dass etwas Großartiges und Schönes entstand – wobei ein Großteil der Informationen womöglich aus anderen Quellen stammte.

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In dem Talk hofft Foster noch darauf, dass KI trotz der starken Veränderung der Branche mindestens zu einer fairen Bezahlung oder Entlohnung von Stars führen würde. Außerdem sieht sie eine sinnvolle Verwendung der Technologie für kleinere Schritte beim Filmproduktionsprozess wie das Erstellen von Storyboards vor dem Dreh.

F1: Der Film von Top Gun: Maverick-Regisseur Joseph Kosinski handelt von dem einstigen Formel 1-Talent Sonny Hayes (Pitt), das in den 90ern als Wunderkind des Sports galt. Nach einem verheerenden Unfall sitzt er nur noch gelegentlich als Hilfsfahrer selbst hinterm Steuer. Von seinem alten Freund und Ex-Mitfahrer Ruben (Javier Bardem) lässt er sich schließlich davon überzeugen, als zweiter Fahrer in dessen APX GP-Team einzusteigen und den vielversprechenden Rookie Joshua (Damson Idris) als Mentor zu coachen.

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Im Streaming-Abo von Apple TV könnt ihr euch von F1: Der Film jederzeit selbst ein Bild machen. Bisher gibt es keinerlei Berichte oder Infos darüber, dass Teile des Blockbusters mithilfe von künstlicher Intelligenz angefertigt worden sein sollen.