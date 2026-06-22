Hollywood-Star Jodie Foster schwärmt für deutsches Meisterwerk: "Ein unvergesslicher Film, der wirklich etwas über Deutschland, Träume und Liebe sagt"

Die unvergleichliche Jodie Foster ist nicht nur eine brillante Schauspielerin und Regisseurin, sondern hat auch einen fantastischen Filmgeschmack. Einer ihrer Favoriten ist ein deutscher Klassiker.

Ihr alle kennt die doppelte Oscar-Preisträgerin Jodie Foster zumindest aus Das Schweigen der Lämmer, oder aber auch aus Angeklagt, Taxi Driver, Contact, Panic Room oder der 4. Staffel von True Detective. Die amerikanische Schauspielerin und Regisseurin ist durch ihren Beruf aber nicht nur mit US-Filmen vertraut, sondern eine waschechte Cineastin mit kosmopolitischem Geschmack und enorm viel Hintergrundwissen.

Vielleicht auch, weil ihre deutschstämmige Mutter sehr früh anfing, internationale Filme mit ihr zu schauen und sie auf eine französischsprachige Schule schickte. Einer ihrer Lieblingsfilme ist jedenfalls ein deutscher Klassiker von Wim Wenders, der im letzten Jahr seinen 80. Geburtstag feierte.

Hollywood-Star Jodie Foster liebt den deutschen Filmklassiker Der Himmel über Berlin von Wim Wenders

Während ihres Besuchs in der Criterion Closet , wo Filmstars und -schaffende sich Blu-rays und DVDs rauspicken dürfen, während sie im Rahmen des YouTube-Formats über ihre Lieblingsfilme vom Prestige-Label sprechen, bewies Jodie Foster durch die Bank weg hervorragenden und abwechslungsreichen Filmgeschmack. So sprach sie erst sehr eloquent über Werke wie Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Sciamma, Hass von Mathieu Kassovitz und Die Frau in den Dünen von Hiroshi Teshigehara, bevor sie ihre Liebe für Der Himmel über Berlin zum Ausdruck brachte:

Wir sollten mit Der Himmel über Berlin weitermachen. Von Wim Wenders, dem großen Meisterregisseur, mit Bruno Ganz als Engel in seinem wunderschönen, weiten Mantel auf dem Brandenburger Tor. Ein unvergesslicher Film mit wunderbarem Soundtrack, der wirklich etwas über Deutschland, Träume und Liebe sagt.

Danach geriet der 63 Jahre alte Schauspielstar über weitere deutsche Filme wie Das Leben der Anderen und verschiedene Werke von Rainer Werner Fassbinder ins Schwärmen, für den auch ihre Mutter sich sehr begeistern konnte. So erinnert sie sich, gemeinsam mit ihr die komplette Fassbinder-Serie Berlin Alexanderplatz angesehen zu haben. Natürlich dufte sie dann auch gleich das Criterion-Boxset davon mitnehmen.

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Mittlerweile hat der legendäre, begehbare Criterion-Schrank übrigens schon über 400 Besuche zu verzeichnen. Andrew Garfield etwa wurde sehr emotional, als er vom Lieblingsfilm seines Vaters erzählte.

Worum geht es in Der Himmel über Berlin?

Im poetischen Wenders-Meisterwerk von 1987 streift der Engel Damiel (Ganz) durch das noch immer geteilte Berlin. Nur zu gern würde er ebenfalls am menschlichen Gewusel der Metropole teilhaben, die er nur als stiller Beobachter von außen betrachten kann.

Als Damiel sich dann auch noch Hals über Heiligenschein in die Tänzerin Marion (Solveig Dommartin) verliebt, ist der Himmelsdiener bereit dazu, seine Flügel für ein menschliches Dasein abzugeben. Ein Liebesbrief an die brutale Schönheit der deutschen Metropole und das Leben mit all seinen komplizierten Grausamkeiten. Der von Jodie Foster gelobte Soundtrack stammt übrigens von Jürgen Knieper, der unter anderem die ikonische Titelmusik der deutschen Seifenoper Lindenstraße komponierte.

Streamen könnt ihr Der Himmel über Berlin aktuell beim Amazon-Kanal Arthaus+ in der Flatrate. Ansonsten gibt es ihn auch als Leih- und Kauftitel an verschiedenen Stellen.