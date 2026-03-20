John Malkovich & Sam Rockwell als CIA-Agenten: Der Trailer für Wild Horse Nine sieht aus wie das Sequel eines absoluten Kultfilms

Nach Three Billboards und Banshees of Inisherin legt Oscarpreisträger Martin McDonagh eine neue Thriller-Komödie mit Sam Rockwell und John Malkovich vor. Der Trailer erinnert an ein Meisterwerk.

Martin McDonagh hat erst bei vier Spielfilmen Regie geführt, doch die haben durch Bank hervorragende Bewertungen und insgesamt 17 Oscar-Nominierungen eingesammelt. Schon für seinen Kurzfilm Six Shooter bekam er einen Oscar und dank Brügge sehen... und sterben? wurde er auch bei Filmfans ein geschätzter Name, was er mit 7 Psychos und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri untermauerte.

Kürzlich wurde der erste Trailer für seine neue Thriller-Komödie Wild Horse Nine veröffentlicht, die mit einem Traum-Cast aufwartet und sich wie das Sequel seines besten Films anfühlt. Zumindest auf Basis der bisher bekannten zwei Minuten.

Schaut euch den Trailer für Wild Horse Nine an:

Wild Horse Nine - Trailer (English) HD

Die Thriller-Komödie mit John Malkovich & Sam Rockwell sieht aus wie ein geistiger Nachfolger von Brügge sehen und sterben

In Wild Horse Nine spielen zwar weder Colin Farrell noch Brendan Gleeson mit, trotzdem sind die Parallelen zu McDonaghs Kultfilmmeisterwerk Brügge sehen... und sterben? aus dem Jahr 2008 unverkennbar. Immerhin dreht sich der Film um ein ungleiches, mörderisches Duo, das von zwei brillanten Schauspielern gespielt wird. Diesmal sind es John Malkovich und Sam Rockwell.

Genau wie in Brügge haben sie einen hochkarätig besetzten Boss (Steve Buscemi statt Ralph Fiennes), der die beiden in eine vergleichsweise exotische Kulisse schickt. Nur geht es diesmal nicht in eine belgische Mittelaltermetropole, sondern auf die ferne Osterinsel, die vor allem für ihre Steinskulpturen berühmt ist. Ob Wild Horse Nine einen ähnlich melancholischen Ton trifft wie Brügge sehen... und sterben? bleibt abzuwarten. Der Cast kann sich mit Parker Posey und Rockwells 7-Psychos-Costar Tom Waits jedenfalls sehen lassen.

Die offizielle Synopsis lautet:

Kurz vor dem chilenischen Staatsstreich 1973 werden die CIA-Agenten Chris (John Malkovich) und Lee (Sam Rockwell) von ihrem Dienststellenleiter MJ (Steve Buscemi) von Santiago auf die Osterinsel entsandt. Inmitten der ikonischen Statuen der Insel, während die langjährigen Partner mit ihrer dunklen Vergangenheit und gegenwärtigen Verschwörungen ringen, droht Chris’ neu geknüpfte Verbindung zu zwei rebellischen Studenten das Vertrauen aller in diesem abgelegenen Inselparadies ins Wanken zu bringen.

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Wild Horse Nine kommt in den USA am 6. November heraus. Einen deutschen Kinostart hat der Film noch nicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass wir ihn hierzulande ebenfalls zu sehen bekommen.