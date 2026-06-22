John Travolta war die erste Wahl für Forrest Gump – er lehnte wegen Pulp Fiction ab und Tom Hanks gewann den Oscar

Einer von Tom Hanks erfolgreichsten Filmen hätte beinahe ohne ihn stattfinden müssen. Doch weil John Travolta ablehnte, konnten alle Beteiligten ihren eigenen Erfolg feiern.

Es kann sehr interessant sein, sich zu fragen, “was wäre, wenn…?”. Zum Beispiel, was wäre, wenn John Travolta die Rolle von Forrest Gump gespielt hätte? Hätte er statt Tom Hanks den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen? Oder wären sowohl Forrest Gump als auch Pulp Fiction leer ausgegangen? Diese Frage werden wir wohl nie beantworten können.

John Travolta lehnte Forrest Gump ab, doch erhielt eine Oscarnominierung

Doch zumindest können wir sagen, dass sowohl Hanks als auch Travolta von der Absage profitiert haben. Allerdings hat Travolta den Kürzeren gezogen. Denn während Hanks die Rolle als Forrest Gump übernahm und 1995 den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt, musste sich Travolta mit einer Nominierung in derselben Kategorie zufriedengeben.

Laut Collider wurde Travolta die Rolle zuerst angeboten. Travolta, der durch Filme wie Nur Samstag Nacht und Grease zwar zum Star geworden war, brauchte in dieser Zeit einen neuen Hit. Er hatte die Wahl zwischen Forrest Gump von Robert Zemeckis und Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Bekannerweise entschied er sich für letzteren.

Vielleicht wusste Travolta genau, was er tat, als er sich für Tarantino und die Rolle des Vincent Vega entschieden hatte. Es gibt eine Theorie, die auf Cheatsheet geteilt wurde, laut der Travolta die Rolle abgelehnt hatte, weil Pulp Fiction auf dem Papier sicherer wirkte als Forrest Gump. Letzterer barg anscheinend mehrere Risiken.

Dennoch, Zemeckis war bereits ein etablierter Regisseur in Hollywood, während Tarantino sich erst zwei Jahre zuvor mit Reservoir Dogs einen Namen gemacht hatte. Was Travolta letztendlich zu der Entscheidung bewog, bleibt unklar.

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Allerdings ist es schwer sich vorzustellen, dass die andere Wahl wirklich gut ausgegangen wäre. Denn auch wenn Hanks letztendlich den Oscar einheimsen konnte, so wurden beide Darsteller mit ihrer jeweiligen Rolle zur Ikone der Popkultur, deren Wirkung bis heute nicht wegzudenken ist.