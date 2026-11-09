"Es war Mord": John Wayne bereute "völlig lächerlichen" Film, den er zu Beginn seiner Karriere drehen musste

Der Weg nach oben ist nicht einfach. Schon gar nicht in Hollywood. Das galt auch für Schauspiellegende John Wayne, doch er hielt durch.

Westernlegende John Wayne (Rio Bravo, Der Marshal) stand 50 Jahre lang vor der Kamera und spielte in über 169 Produktionen mit. Kein Wunder, dass er gelegentlich in Filmen landete, die nicht ganz seinem persönlichen Geschmack entsprachen. Oder ihn sogar komplett nervten.

Diesen Film sah John Wayne bereits beim Dreh scheitern

Erst kürzlich verwies Far Out Magazine auf den holprigen Karriereanfang von John Wayne. Wie alle Darsteller:innen musste auch er Rollen annehmen, die er sich nicht ausgesucht hatte. Dazu zählte beispielsweise die Sportkomödie Girls Demand Excitement von 1931, über die Wayne urteilte:

Es war einfach so verdammt lächerlich, dass ich den Kopf hängen ließ. Verdammt! Ich sag euch, als der Film herauskam war das Geplänkel, das ich mir von den College-Studenten anhören musste, einfach Mord.

In der von Seymour Felix (Cover Girl) inszenierten Komödie geht es um einen Wettkampf zwischen einem männlichen und einem weiblichen College-Basketballteam. John Wayne und Virginia Cherrill (Lichter der Großstadt) übernahmen die Hauptrollen.

Bereits während des Drehs realisierte John Wayne, dass der Film weder ihn als Hauptdarsteller noch ein späteres Publikum überzeugen konnte.

Auf John Wayne wartete noch eine große Karriere

Zu Waynes Verdruss kam Girls Demand Excitement kurz darauf in die Kinos und wurde gar nicht gut aufgenommen:

Oh mein Gott, du hast die Handlung gehört – was zum Teufel willst du jetzt machen? Helen Hayes hat einmal gesagt: 'Wenn du lernst, schlechte Texte wegzuwerfen, dann macht dich das zu einem guten Schauspieler.'

Und fügte hinzu:

Nun, ich kann euch sagen, ich hatte reichlich Gelegenheit, ein guter Schauspieler zu werden, denn ich habe in einigen Filmen mitgespielt, deren Drehbücher hinter verschlossenen Türen nach ein paar Gläsern Brandy geschrieben wurden.

Bedenkt man Waynes spätere Karriere, scheint es auch das ein oder andere Drehbuch gegeben zu haben, das ihn überzeugte. Immerhin wurde er zu einem der bekanntesten Westerndarsteller überhaupt.

Seine größten filmischen Erfolge, wie Ringo, Der schwarze Falke, Rio Bravo oder Der Marshal, erschienen erst viele Jahre später. Für Letzteren erhielt Wayne den Oscar als Bester Hauptdarsteller.