John Wayne starb, ohne zu wissen, dass er Teil der größten Science-Fiction-Saga der Geschichte wurde

John Wayne war nicht nur ein Western-Held. Wie nur die wenigsten wissen, hatte er auch einen geheimen Auftritt in der größten Sc-Fi-Reihe der Filmgeschichte.

John Wayne war Jahrzehnte lang das Gesicht des Western in den USA. Mit Werken wie Red River, Der schwarze Falke oder Der Marshal machte er sich in der Filmgeschichte unsterblich. Nur die wenigsten wissen jedoch, dass Wayne auch Teil der größten Sci-Fi-Saga aller Zeiten war: Star Wars. Verrückterweise wusste er das bis zu seinem Tod im Jahr 1979 noch nicht einmal selbst.

John Wayne war Teil von Star Wars ohne es zu wissen: So kam der Western-Star zur Sci-Fi-Reihe

Im allerersten Star Wars-Film, der 1977 unter dem Titel Krieg der Sterne in die deutschen Kinos kam, machen wir Bekanntschaft mit der Figur Gandrian. Gandrian ist Informant des Imperiums, der auf Tatooine verweilt und in einer Szene etwas Unverständliches in sein Kommunikationsgerät nuschelt. Das Geräusch wird nicht durch Untertitel übersetzt und klingt wie ein Insekt-ähnliches Summen.

Tatsächlich jedoch ist hier John Waynes Stimme zu hören. Sounddesigner Ben Burtt sampelte und verzerrte einige Dialogaufnahmen, die er laut eigener Aussage im Müll des Studios gefunden hatte. Durch die Stimme sei ein elektrisches Summen ausgelöst worden, das von seinem Synthesizer kam und schließlich in dem Geräusch mündete, das durch Gandrian im Film zu hören ist. Laut Burtt handelte es sich bei Waynes Dialogzeile ursprünglich um so etwas wie "Okay, was machst du in meiner Stadt?"

Star Wars-Sounddesigner erkannte John Waynes Stimme erst 30 Jahre später

Burtt selbst habe dies jedoch erst 30 Jahre, nachdem Krieg der Sterne in den Kinos anlief, realisiert, als er aus Interesse in die alten Aufnahmen noch einmal reinhörte, wie er bei der Star Wars Celebration im Jahr 2007 verriet. Somit habe auch John Wayne nie erfahren, welchen Beitrag er zum Auftakt der Sci-Fi-Reihe leistete. Der Western-Star erlag 1979, zwei Jahre nach dem Kinostart von Krieg der Sterne, seiner Krebserkrankung.

Seinen "richtigen" letzten Auftritt vor der Kamera hatte Wayne dagegen in dem Film Der Scharfschütze von Don Siegel, der 1976 ins Kino kam. Im Star Wars-Universum wurde sein Vermächtnis hingegen von seinem Enkel Brendan Wayne weitergetragen, der darin als Double von Pedro Pascal als Kopfgeldjäger Din Djarin zu sehen ist.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer Schwesternseite Adorocinema erschienen.