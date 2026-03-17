John Wick-Macher wollte den idealen Ersatz für Fans drehen: Jetzt ist die Serie über den berühmten Killer gescheitert

John Wick-Autor Derek Kolstad wollte Fans einen idealen Ersatz schenken: Eine Serienadaption des Videospiels Hitman. Das Projekt ist jetzt offiziell gescheitert.

Auftragskiller sind beliebt – im Kino wie auf der PlayStation. Das zeigt zumindest der große Erfolg von Franchises wie John Wick und der Videospielreihe Hitman. John Wick-Autor Derek Kolstad hatte nicht zuletzt deshalb die Serienadaption Hitman geplant. Nach langer Funkstille muss der Filmemacher das Projekt jetzt trauriger für gescheitert erklären.

John Wick-Macher gibt Hitman-Serie auf und es bricht ihm das Herz

Gegenüber The Direct erklärte Kolstad kürzlich:

Es fühlt sich an wie ein Dolch in meiner Brust. Heutzutage weiß man zwar nie, aber die Serie ist tot. Ich liebe sie, denn ich liebe die Spiele und ich liebe die Figur [Hitman]. Das Problem ist folgendes: Ich kann zwar ein Drehbuch schreiben, aber niemand wird es kaufen. Man muss den Film oder die Serie ja auch drehen. Aber da wird leider nichts passieren.

Schaut hier den Trailer zur ersten Hitman-Adaption von 2007:

Hitman - Trailer (Deutsch)

Ganz offenbar ist Kolstad zufolge also fehlendes Interesse vonseiten der Studios der Grund, warum die Hitman-Serie nun nicht erscheinen wird. 2017 wurde das Projekt als Zusammenarbeit des Streamingdienstes Hulu und Fox 21 Television Studios angekündigt. Beide Firmen gehören mittlerweile vollständig zum Disney-Konzern. Mit der Übernahme und dem Wechsel der Prioritäten könnte sich auch der Status von Kolstads Serie geändert haben.

Die Hitman-Reihe gehört zu den bekanntesten Game-Franchises überhaupt. Seit 2000 sind acht Hauptteile und mehrere Spin-offs erschienen, in denen Fans einen Auftragskiller durch mehrere Missionen steuern. Adaptionen waren mit Hitman - Jeder stirbt alleine und Hitman: Agent 47 bisher zweimal auf der Leinwand zu sehen.

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