John Wick mit Rüschen und Perücken: Bei Disney+ versteckt sich eine geniale Action-Serie, die ihr nicht verpassen dürft

Von wegen Kostümfilme sind langweilig. In dieser bei Disney+ erschienenen Serie gehören die Fäuste ebenso dazu wie die Perücken und Pferde. Und natürlich eine gehörige Portion Magie.

Wagt bei Disney+ doch mal was anderes!

Renegade Nell ist alles andere als eine klassische Kostümserie. Von den Bildern her wirkt es, als seien wir inmitten des Sommernachtstraums gelandet, doch sobald unsere Heldin in einen Kampf gerät und sich mit Fäusten gegen Dämonen und Geister behaupten muss, wissen wir, dass das hier keine Inszenierung von Kenneth Branagh ist. Vielmehr hatte wohl John Wick seine Finger im Spiel.

Darum geht's in Renegade Nell bei Disney+

Nach vielen Jahren kehrt die junge Soldatin Nell Jackson (Louisa Harland) in ihr Heimatdorf in Tottenham zurück. Dort muss sie feststellen, dass die Bewohner und ihre Familie von Thomas Blanchford (Jake Dunn), dem Sohn des Gutsherren, drangsaliert werden.

Mithilfe des Geistes Billy Blind (Nick Mohammed), der ihr übermenschliche Kräfte verleiht, stellt sich Nell dem verzogenen Sohn entgegen. Nachdem sie in der Prügelei die deutlich besseren Argumente vorzubringen weiß, schwört Thomas Rache und beschuldigt sie des Mordes.

Nell ist gezwungen, mit ihren beiden Schwestern Roxy (Bo Bragason) und George (Florence Keen) zu fliehen. Dabei ist ihnen nicht nur ganz England auf den Fersen, sondern auch Thomas’ Verbündeter, der Earl of Poynton (Adrian Lester). Dieser steht mit dunklen Mächten im Bunde und hat ein persönliches Interesse daran, hinter das Geheimnis von Nells übermenschlichen Kräften zu kommen.

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Renegade Nell guckt sich wie ein Shakespearestoff, bei dem John Wick seine Finger im Spiel hatte

Eine Kostümserie wie sie im Buche steht: Halskrause, Perücken, Kutschen – es ist, als wären wir mitten in einem Stück von the Bard himself gelandet. Etwas ungewöhnlich und umso beeindruckender sind die Martial-Arts-Kämpfe, die auf einmal beim Überfall auf eine Postkutsche entstehen. Als müsse sich John Wick durch ein anderes Jahrhundert prügeln, begleiten wir Nell auf ihrer Flucht vor Poynton und kriegen auch hier wie bei Keanu Reeves die Gewissheit: Unsere Heldin schafft das schon.

Diese wird ganz hervorragend gespielt von Louisa Harland, die die meisten aus der irischen Serie Derry Girls kennen dürften. Wer sie also nur als etwas verpeilte Orla in Erinnerung hat, wird in Renegade Nell von einer gänzlich anderen Seite der jungen Schauspielerin beeindruckt. Mit Ruhe und Ironie erobert sie bald die Herzen der Zuschauenden und trägt die Serie mit allen Stunts und Gags.

Diese gelungene Fantasy-Serie bei Disney+ dürft ihr nicht verpassen

Die acht Folgen mit ihren jeweils etwa 40 Minuten, geschrieben und produziert von Sally Wainwright, bieten eine hervorragende Unterhaltung. Schade, dass die Serie bereits nach einer Staffel eingestellt wurde. Dennoch ist sie eine hervorragende Abwechslung zu bisherigen Kostümgeschichten.

Ihr könnt Renegade Nell bei Disney+ im Abo streamen. Die erste und einzige Staffel umfasst insgesamt acht Episoden mit einer jeweiligen Lauflänge zwischen 37 und 53 Minuten.