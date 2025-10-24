Johnny Depps größter Film seit Jahren steht fest: Er basiert auf einer der bekanntesten Fantasy-Geschichten

Nach mehreren kleinen Filmen hat Johnny Depp seine erste Blockbuster-Rolle seit Phantastische Tierwesen 2 an Land gezogen. Bereits nächstes Jahr soll der Fantasy-Film im Kino starten.

Ob er als Captain Jack Sparrow nochmal ins Fluch der Karibik-Universum zurückkehren wird, wissen wir nicht. Dem Fantasy-Genre auf Blockbuster-Ebene bleibt Johnny Depp jedoch auch in Zukunft treu. Sein größter Film seit Jahren basiert auf einer bekannten Geschichte und kommt von einem überaus spannenden Regisseur.

Johnny Depp spielt Scrooge in Fantasy-Neuverfilmung

Wie Deadline berichtet, spielt Depp die Hauptrolle in einer Neuverfilmung von Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte. Ebenezer: A Christmas Carol ist der Titel des frisch angekündigten Films, der die drei Geister der Weihnacht vereint und den raffgierigen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge seine Kälte infrage stellen lässt.

Neben Johnny Depp wird Andrea Riseborough, bekannt aus Filmen wie Oblivion und Possessor, mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Geschrieben wurde der Fantasy-Film von Tales in the Loop-Schöpfer Nathaniel Halpern. Am meisten für Aufsehen sorgt jedoch ein anderer Name, nämlich der des Regisseurs: Ti West.

West hat bisher keinen einzigen Blockbuster gedreht, sondern sich durch Retro-Horror-Filme wie The Innkeepers und The House of the Devil einen Namen gemacht. Nachdem seine Karriere in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre strauchelte, meldete er sich zuletzt mit der X-Trilogie (X, Pearl und MaXXXine) eindrucksvoll zurück.

Ebenezer: A Christmas Carol markiert somit einen sehr spannenden Schritt für West, der auf den ersten Blick alles andere als ein gewöhnlicher Studio-Regisseur ist. Wir dürfen gespannt sein, welche Vision er für einen Klassiker wie Dickens Weihnachtsgeschichte mitbringt, der schon unzählige Male für Film und Fernsehen adaptiert wurde.

Für Depp scheint die Scrooge-Rolle hinsichtlich seines Blockbuster-Comebacks auf alle Fälle wie geschaffen. Immerhin gehören düstere Fantasy-Filme wie Edward mit den Scherenhänden, Sweeney Todd und Charlie und die Schokoladenfabrik zu seinen größten Hits. Auf Willy Wonka folgt nun Ebenezer Scrooge – das passt.

Ebenezer: A Christmas Carol startet schon nächstes Jahr

Paramount hat dem Film grünes Licht gegeben und sogar schon einen Kinostart angesetzt. Ebenezer: A Christmas Carol startet in den USA am 13. November 2026 im Kino. Es ist davon auszugehen, dass der Film zeitnah in den hiesigen Lichtspielhäusern erscheint – und er kommt nicht allein. Es existiert ein direktes Konkurrenzprojekt.

Bereits im Juni kündigte Warner Bros. eine Neuverfilmung der Weihnachtsgeschichte an, die ebenfalls von einem Horror-Spezialisten stammt: Robert Eggers. The Witch, The Lighthouse, The Northman und zuletzt Nosferatu stehen in seiner Filmografie. Bei seiner Version von A Christmas Carol soll Willem Dafoe den Scrooge spielen.