Johnny Knoxville hat heimlich Jackass 5 gedreht – er kommt viel früher als wir dachten

Als wäre dieser Kinosommer nicht bereits spektakulär gefüllt, kehrt jetzt auch noch eine beliebte Komödienreihe der anderen Art zurück. Die Jackass-Bande hat soeben einen fünften Teil für dieses Jahr angekündigt.

Es gibt kaum eine Filmreihe, bei der die Fans dermaßen glücklich darüber sind, mit jedem weiteren Ableger exakt das Gleiche geliefert zu bekommen, wie es bei Jackass der Fall ist. Angefangen hat alles mit der Jackass-Serie aus den frühen 2000ern, in der sich eine Gruppe von befreundeten professionellen Stuntmännern extremen Streichen und unsinnigen Stunts aussetzte. Dieses Jahr soll es mit der Reihe weitergehen.

Jackass geht diesen Sommer mit einem fünften Film weiter

Wie Variety nun berichtet, hat das Jackass-Team selbst über den eigenen Instagram-Kanal jetzt zum Start des neuen Jahres den fünften Kinofilm der Reihe angekündigt. Jackass 5 soll in den USA am 26. Juni 2026 starten. Auf einem weiteren Bild ist mit Johnny Knoxville das Gesicht der Reihe zu sehen, der auch für diesen fünften Teil zurückkehren wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob der Rest der Bande wie Steve-O, Jason 'Wee Man' Acuña, Danger Ehren und Dave England für den neuen Film zurückkehren wird, ist bislang noch unbekannt. Regie wird abermals Jeff Tremaine führen. 2022 erschien mit Jackass Forever der vierte Film, bei dem bereits zum ersten Mal das steigende Alter der eingefleischten Stunt-Truppe thematisiert und gleichzeitig eine neue Generation eingeführt wurde. Eine Rückkehr der jüngeren Truppe ist auch für den fünften Teil hochwahrscheinlich.

Niemand hat bislang von Jackass 5 mitbekommen

Die Nachricht über einen neuen Jackass-Ableger kam völlig aus dem Nichts. Der Film schien heimlich gedreht worden zu sein. Dementsprechend ist bislang auch noch kein einziger Stunt ans Licht der Öffentlichkeit geraten. Fans der Reihe können sich zunächst entspannt zurücklehnen und sich im Juni von den neuen verrückten Ideen überraschen lassen.