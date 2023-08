Joker-Star dreht "Sci-Fi-Epos" für Netflix: Neue Details zur heiß erwarteten Serie eines Duos, das schon ein Sci-Fi-Meisterwerk hervorbrachte

Nach ihrem ersten Meisterwerk sollen Joaquin Phoenix und Spike Jonze für Netflix nochmal zusammenarbeiten. Das Projekt wäre eine Serie, die als Sci-Fi-Epos beschrieben wird.

Mit dem berührenden Film Her über ungewöhnliche Liebe in Zeiten fortschrittlicher Technologie haben uns Regisseur Spike Jonze und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix einen der besten Sci-Fi-Streifen der letzten 10 Jahre geschenkt. Zurzeit könnt ihr das Meisterwerk bei Netflix streamen.

Jetzt sieht es ganz danach aus, als würde das Duo nochmal für ein Projekt aus diesem Genre zusammenarbeiten. Das Ganze soll ebenfalls für Netflix entwickelt werden.

Infos über angebliches neues Sci-Fi-Projekt für Netflix mit Joaquin Phoenix

Wie der World of Reel-Blog berichtet, arbeiten Jonze und Phoenix angeblich erneut zusammen für eine neue Netflix-Serie. Bisher sind noch keine inhaltlichen Details dazu bekannt. Das Projekt wird laut Quellen als "Sci-Fi-Epos" beschrieben, das auf zwei Staffeln ausgelegt sein soll.

Anfang Juni berichtete What's on Netflix darüber, dass der Joker-Star im Gespräch für eine neue Serie des Regisseurs für den Streaming-Dienst sein soll. Die Seite behauptet auch, dass sehr viel Geld in das Projekt fließen soll und am Ende eine der bisher teuersten Netflix-Serien entstehen könnte.

Da Her damals sehr gut aufgenommen wurde, wäre es keine Überraschung, wenn das Duo nochmal zusammenarbeiten würde. Für Phoenix wäre das Projekt eine recht ungewöhnliche Entscheidung, da der Star seit langer Zeit nur in Kinofilmen mitspielt. Eine Netflix-Serie wäre eine deutliche Abwechslung in seiner Karriere-Laufbahn.

Wann kommt die Sci-Fi-Serie mit Joaquin Phoenix zu Netflix?

Informationen zum Produktionsstart des Projekts sind noch nicht bekannt. Falls der Dreh nächstes Jahr beginnen würde, können wir zum Beispiel mit einem Netflix-Release 2024 oder 2025 rechnen.

