Joko geht heute Abend volles Risiko: Warum die neue Staffel von Wer stiehlt mir die Show? völlig anders wird

Heute startet die 12. Staffel von Wer stiehlt mir die Show? und Joko will seine Sendung diesmal gegen drei ungewöhnliche Kandidat:innen verteidigen.

Sechs Monate mussten Fans wieder auf eine neue Staffel von Wer stiehlt mir die Show? warten und damit auf eines der innovativsten Formate im deutschen Fernsehen verzichten. Joko Winterscheidt ist diesmal mit seiner Auswahl der Kandidat:innen einen außergewöhnlichen Weg gegangen.



Wer stiehlt mir die Show?: Das könnt ihr von der neuen Staffel erwarten

Vor einigen Monaten verkündete ProSieben den neuen Cast zur 12. Staffel von Wer stiehlt mir die Show? und sorgte bei Fans dabei nicht nur für positive Resonanz. Doch ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen und heute um 20:15 Uhr auf ProSieben oder Joyn einschalten.



Dieses Mal versuchen Comedy-Urgestein Carolin Kebekus, Twitch-Streamer Jens "Knossi" Knossalla, NBA-Spieler Moritz Wagner und eine Wildcard, Joko die Moderation für eine Folge der Show wegzunehmen.

Auch die Regeln bleiben wie gewohnt: Die vier Kandidat:innen erspielen in acht Kategorien und drei Sicherheitsstufen Münzen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, tritt im Finale gegen Joko (oder den aktuellen Host) an und setzt die Münzen ein, um falsche Antworten seines Gegenübers aufzudecken.



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Wer stiehlt mir die Show: Warum Joko mit diesem Cast neue Wege geht

Joko greift diesmal bei seiner mehrfach ausgezeichneten Show zu einem ungewöhnlichen Cast. In der letzten Staffel wurde mit Andrea Petković die erste Sportlerin in das Format eingeladen und mit Basketball-Star Moritz Wagner scheint sich der Trend fortzusetzen. Doch im Unterschied zu Petković ist Wagner noch aktiver Spieler in der NBA und hat noch keinerlei Erfahrung beim Moderieren von Formaten.

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Mit Knossi nimmt das Format auch erstmals einen Twitch-Streamer auf. Zwar gab es schon in der Vergangenheit Kollaborationen mit Personen aus der Szene (z.B. Papaplatte beim Duell um die Welt), doch Wer stiehlt mir die Show? ist davon noch verschont geblieben. Joko folgt hierbei einem begrüßenswerten Trend.



Carolin Kebekus war zwar schon in früheren Formaten von Joko und Klaas vertreten, wie Das Duell um die Geld oder Late Night Berlin, doch diesmal tritt sie erstmals in einem der abendfüllenden Formate der beiden auf. Bei Wer stiehlt mir die Show? feiert sie somit ihr Debüt.



Mit dem neuen Cast versucht man weg von dem Trend aus den letztjährigen Staffeln zu kommen, bei dem z.B. Teddy Teclebrhan oder Olli Schulz ein zweites Mal angetreten sind. Heute Abend zeigt sich, wie gut sich die Neuen schlagen – bisher bewies Joko stets ein glückliches Händchen mit der Auswahl der Kandidat:innen.

