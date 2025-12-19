Joko & Klaas gegen ProSieben geht heute Abend in die Neujahrsgala: Das können Fans erwarten

Zu Neujahr endet die aktuelle Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben. Dafür steht in der heutigen Sonderausgabe mehr auf dem Spiel als in einer regulären Folge.

Joko & Klaas gegen ProSieben bringt aus dem TV-Duo meist die kreativsten Ideen hervor. Zur heutigen Neujahrsgala stehen nicht nur besondere Regeln an, sondern Joko und Klaas gewinnen mehr als nur 15 Minuten von ihrem Sender.



Joko & Klaas gegen ProSieben: Diese Regeln gelten zur Neujahrsgala

Heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben treten Joko und Klaas wieder gegen ihren Sender an, um, in der regulären Form, 15 Minuten Sendezeit zu bekommen. Doch in der Neujahrsgala gelten andere Regeln und es gibt mehr zu gewinnen.



So dreht sich in dieser speziellen Ausgabe von Joko & Klaas gegen ProSieben alles um Münzen. In jeder Kategorie müssen die beiden Entertainer um Münzen spielen – sie manchmal sogar einsetzen. Wenn Joko und Klaas nach dem Finale mindestens eine Münze übrig haben, gehen sie als Gewinner vom Platz. Moderiert wird die Show wie immer von Steven Gätjen.



Letztes Jahr haben Joko und Klaas den Namen von ProSieben geändert

Natürlich hat ProSieben noch nicht verraten, was das TV-Duo bekommt, wenn es die Neujahrsgala gewinnt. Letztes Jahr haben Joko und Klaas nach ihrem Sieg den Namen des Senders eine Woche lang geändert.



Damals wurde vom Logo bis zu den Werbejingles alles in „ProAcht“ umbenannt. Selbst Fans zeigten sich begeistert von der Aktion der beiden. Man kann also davon ausgehen, dass nach einem Sieg eine besondere Überraschung für das Publikum ansteht. Falls Joko und Klaas die Neujahrsgala verlieren, bekommen sie von ProSieben eine reguläre Bestrafung.

