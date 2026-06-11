Joko & Klaas treten nicht gegen ProSieben, sondern die Handball-Nationalmannschaft an: Das steckt dahinter

Ein ungewöhnlicher Kampf steht Joko und Klaas bevor, denn laut ProSieben wird sich das TV-Duo schon bald gegen die Handball-Nationalmannschaft beweisen müssen.

Als wäre es nicht schon kurios genug, dass Joko und Klaas seit Jahren gegen ihren Haussender ProSieben antreten, sollen sie sich nun einer noch größeren Herausforderung stellen: der deutschen Handball-Nationalmannschaft.



Joko und Klaas treten gegen die Handball-Nationalmannschaft an

Aktuell sind aufgrund der Fußball-WM 2026 viele Menschen im Fußballfieber, doch auch dem Handball steht nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft bevor. Dafür luden der Deutsche Handball-Bund (DHB) und ProSieben nach München ein – der Grund: Der Sender will Handball vermehrt in sein Programm integrieren.

Dazu verriet Henrik Pabst, Chief Content Officer bei ProSiebenSat.1, ein besonderes Spektakel: Joko & Klaas gegen die Deutsche Handball-Nationalmannschaft. Details zum Ablauf oder dem genauen Sendetermin wurden noch nicht verraten. Bekannt ist nur, dass das Duell vor dem Start der WM am 13. Januar stattfinden wird.

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Grund dafür ist ProSiebens langfristige Partnerschaft mit dem DHB, die vor einigen Monaten verkündet wurde. Neben den Übertragungsrechten an den WM-Spielen 2027 und 2031 will der Sender sein Programm „um die Spiele herum“ stricken.



Mark Schober, DHB-Vorstandsvorsitzender, verriet, welche Hoffnungen er in die Kooperation mit ProSieben steckte. „Dies wird unserer Sportart helfen, weitere Spielerpersönlichkeiten zu entwickeln und mehr Relevanz in jüngeren Zielgruppen zu gewinnen“, so Schober vor einigen Monaten.

