Joko schickt Olli Dittrich bei Wer stiehlt mir die Show auf anderen Sender: Fans sind begeistert von seiner Reaktion

Die Jubiläumsstaffel von Wer stiehlt mir die Show startete am Wochenende und Joko hat keine Kosten und Mühen gescheut, dafür neue Ideen einzubringen. Eine involvierte den Sender Sixx.

Seit Sonntag geht es wieder mit Wer stiehlt mir die Show? los. Joko Winterscheidt versucht die Sendung wieder gegen vier Kandidat:innen zu verteidigen – ob ihm das dann auch gelingt, bleibt abzuwarten. Für die Jubiläumsstaffel hat sich Joko aber einiges einfallen lassen.



Wer stiehlt mir die Show feiert Jubiläum: Dafür hatte Joko passende Ideen parat

Für die zehnte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? rief Joko wieder zehn Promis dazu. Diesmal sind Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz dabei. Letzterer war schon einmal in der Show und gewann sogar in Staffel 4 einmal die Moderation einer Sendung.



Aufgrund des Jubiläums hat sich Joko einige besondere Kategorien einfallen lassen, wie das Best Of aus Die leichten Fünf, bei dem Fragen aus den vergangenen Jahren noch mal gestellt wurden. Eine Kategorie involvierte ein Glücksrad, dessen Bestrafungen besonders kreativ ausfielen.



Weitere TV-News:

Olli Dittrich wurde prompt auf den Sender Sixx verfrachtet

Tatsächlich haben bei dem Glücksrad alle Kandidat:innen ins Klo gegriffen und mussten eine Strafe erdulden. So wurde beispielsweise Herfurth stummgeschaltet und alles, was sie gesagt hat, auf Spanisch simultan übersetzt. Doch die ausgefallenste Strafe erhielt Olli Dittrich.



Denn der Komiker sollte in eine Kabine verschwinden, deren Inhalt nicht mehr auf ProSieben gesendet wurde, sondern auf dem Tochtersender Sixx. Obwohl er nicht mehr auf ProSieben zu sehen war, musste er trotzdem bei Wer stiehlt mir die Show? weiterhin mitspielen. Tatsächlich reagierte Dittrich blitzschnell und moderierte ohne Pause eine imaginäre Sendung auf Sixx. Das Kunststück verfolgte er knappe 17 Minuten, bis er von Joko wieder ins Studio geholt wurde. Den Ausschnitt kann man übrigens gesondert auf Joyn nachholen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Ganz große Kunst": Fans sind begeistert von Olli Dittrichs Aktion

Fans der Show waren besonders begeistert von Olli Dittrich und seiner Solo-Performance. Ein Nutzer bringt seine Begeisterung bei X auf dem Punkt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer Fan war auch angetan von Dittrichs Leistung und wünscht sich sogar noch eine eigene Show für den Komiker:

Kann die Florida BITTE ein wöchentliches Format mit Olli Dittrich schneidern - dieser Mann ist Unterhaltung par excellance.

Eine andere X-Nutzerin teilt erfreut einen Ausschnitt aus der Sixx-Show:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So könnt ihr die nächste Folge Wer stiehlt mir die Show? jetzt schon schauen

Wer stiehlt mir die Show? läuft jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die neueste Folge kann schon eine Woche vorab auf Joyn Plus+ gestreamt werden.

