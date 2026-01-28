Jonathan Bailey & Simone Ashley fehlen in Bridgerton Staffel 4 bisher: Doch Fans dürfen aufatmen

Anthony und Kate glänzen in Teil 1 von Bridgerton Staffel 4 mit Abwesenheit. Doch keine Angst, Jonathan Bailey und Simone Ashley sollen sich in Teil 2 noch blicken lassen.

Die ersten vier Folgen von Bridgerton Staffel 4 sind bei Netflix eingetroffen und haben neben einigen Neuzugänge viele bekannte Gesichter aus der Serie zurückgebracht. Fans durften sich unter anderem über ein paar feurige Polin-Momente (zwischen Penelope und Colin) freuen, während auch die Geschichten von Eloise, Francesca und vielen anderen weitererzählt wurden. Doch zwei Bridgerton-Hauptpaare aus vergangenen Staffeln glänzten in Teil 1 mit Abwesenheit.

Während die meisten Fans nach den Aussagen von Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor schon nicht mehr mit Simon und Daphne gerechnet haben, werden Anthony (Jonathan Bailey) und Kate (Simone Ashley) dagegen schmerzlich vermisst. Doch Fans können dahingehend aufatmen.

Bridgerton Staffel 4: Jonathan Bailey und Simone Ashley sollen in Teil 2 zurückkehren

In der 3. Staffel von Bridgerton hatten Anthony und Kate gleich zwei große Neuigkeiten zu feiern: Kate wurde schwanger, gleichzeitig hat das Paar eine Reise nach Indien geplant, um Kates Familie zu besuchen. In den ersten Folgen von Staffel 4 wird diese Reise gleich an mehreren Stellen erwähnt. Der zweitälteste Bridgerton-Sohn Benedict (Luke Thompson) übernimmt (nicht gerade begeistert) während Anthonys Abwesenheit dessen Verantwortung als Viscount. Dass also irgendwann eine Rückkehr bevorsteht, wurde in der Serie selbst inhaltlich bereits angedeutet.

Doch auch Jonathan Bailey und Simone Ashley haben sich trotz ihrer mittlerweile steilen Hollywood-Karrieren in der Vergangenheit positiv über eine Rückkehr zu Bridgerton Staffel 4 geäußert. Gegenüber dem Hollywood Reporter verriet Jonathan Bailey etwa im Juni 2025:

Ich war nie jemand, der einfach 'Danke und tschüss' sagt. Das liegt nicht in meiner Natur. Ich fühle einen echten brüderlichen Stolz [im Hinblick auf die kommenden Staffeln].

Dabei hat er direkt ein paar Details vom Staffel 4-Dreh ausgeplaudert, die zweifellos in Teil 2 kommen werden. Achtung, darin versteckt sich womöglich ein gewaltiger Spoiler:

Ich habe am Montagmorgen eine Hochzeit gedreht ... [hält mitten im Satz inne]. Die Leute wissen, dass Menschen in Bridgerton heiraten – das ist kein Spoiler, oder?

Simone Ashley verriet hingegen schon im Juni 2024 im Interview mit Glamour UK , dass sie in Staffel 4 zurückkehren werde: "Ich weiß, dass ich dabei bin."



Die erste Teaser zu Teil 2, der als Preview am Ende von Folge 4 bei Netflix zu sehen ist, hat die Rückkehr der beiden darüber hinaus nun offiziell bestätigt: Darin sind Anthony und Kate mit ihrem Sohn zu sehen. Wir dürfen uns also guten Gewissens auf mehr Kanthony-Action in Teil 2 freuen.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 Teil 2 zu Netflix?

Erstmal müssen sich Fans jedoch in Geduld üben. Die restlichen vier Folgen von Staffel 4 lassen genau vier Wochen auf sich warten. Teil 2 startet demnach am 26. Februar 2026 bei Netflix.

Mehr zu Bridgerton:

