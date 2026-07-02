Josh Brolin hätte fast Ridley Scotts neuen Sci-Fi-Film verlassen: "Ich muss hier verdammt nochmal raus"

Ende August startet ein postapokalyptischer Sci-Fi-Film von Ridley Scott im Kino, in dem auch Schauspielstar Josh Brolin an Bord ist. Der Regiestil des Alien-Machers schreckte ihn aber zunächst komplett ab.

Selbst im höheren Alter ist Alien- und Blade Runner-Regisseur Ridley Scott immer noch eine regelrechte Maschine. Mit 88 Jahren dreht der Brite praktisch jährlich mindestens einen neuen Film, auch wenn Fans schon länger über die Qualität der Resultate streiten.

Ende August startet erneut ein Scott-Film im Kino. Mit der Bestsellerverfilmung Das Ende der Sterne hat der Regisseur einen postapokalyptischen Science-Fiction-Streifen inszeniert, in dem neben Jacob Elordi (Saltburn) und Margaret Qualley (The Substance) auch Schauspielstar Josh Brolin (True Grit) mitspielt. Fast wäre dieser wegen Scott aber nicht an Bord des Films geblieben.

Josh Brolin kam mit Ridley Scotts Art am Filmset gar nicht klar

In Das Ende der Sterne spielt Elordi den Pilot Hig, der sich nach dem verheerenden Ausbruch eines Virus und dem Tod seiner Frau alleine mit seinem Hund durchschlagen muss. Unterstützung bekommt er ansonsten von seinem Nachbarn Bangley, der ein absoluter Waffennarr ist. Gespielt wird dieser von Brolin.

Im Interview mit Empire verriet der Star kürzlich, dass ihn die Arbeitsweise des Regisseurs am Set von Tag 1 an komplett abgeschreckt hätte:

Ridley erzählte ständig irgendwelche Geschichten, anstatt wirklich zu proben, und das machte mich völlig fertig; ich bekam es richtig mit der Angst zu tun. Ich ging zurück, rief meinen Agenten an und sagte: 'Ich will hier raus. Hier stimmt irgendetwas ganz und gar nicht, und ich muss verdammt noch mal hier weg.'

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Ridley Scotts Das Ende der Sterne:

Das Ende der Sterne - Trailer 2 (Deutsch) HD

Seit einigen Jahren ist Scott für seine ebenso effiziente wie rasante Art des Filmemachens bekannt. Hierbei stürzt er sich mit hohem Tempo in den Dreh und lässt meistens für einzelne Szenen gleich mehrere Kameras gleichzeitig laufen, um anschließend die besten Einstellungen auszuwählen. Diese Vorgehensweise brachte dem Regisseur zuletzt von seinem Gladiator 2-Kameramann deutliche Kritik ein.

Nach dem Anruf seines Agenten, der ihm riet, erstmal dranzubleiben, hatte Brolin ein Treffen mit dem Regisseur, das seine Denkweise wohl umstimmte:

[Ridley] sagte: 'Komm mal her', nahm mich mit in seinen Wohnwagen und spielte die Szene ab, die wir gerade beendet hatten. Es war eine wirklich gute, sehr dynamische Szene zwischen Jacob und mir. Er fragte: 'Okay?' Ich sagte: 'Okay' – und dann ließ ich mich davon inspirieren.

Nach ein bis zwei Drehtagen fand sich Brolin immer mehr in Scotts Rhythmus ein und ließ sich von den Dreharbeiten sogar mitreißen. Am Ende bezeichnete er die Produktion von Das Ende der Sterne als eines der kreativsten und erfüllendsten Projekte, an denen er je mitgewirkt habe.

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Wann startet Das Ende der Sterne im Kino?

Sci-Fi-Fans müssen sich noch einige Wochen gedulden. Scotts Das Ende der Sterne läuft ab dem 27. August 2026 in den deutschen Kinos.