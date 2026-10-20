Josh Hartnett gibt Update zu Below Staffel 2: Die Fortsetzung des Mystery-Thrillers könnte alles verändern

Der Mystery-Thriller Below thront aktuell in den Serien-Charts von Netflix auf Platz 1 – und Fans wollen mehr. Inzwischen hat sich auch Josh Hartnett zur Möglichkeit von Staffel 2 geäußert.

Als Below vor knapp zwei Wochen bei Netflix an den Start ging, war im Grunde klar: Diese Serie wurde als Miniserie konzipiert. Sechs Folgen, die uns immer tiefer in eine Kleinstadt voller Geheimnisse führen, die von einer unheimlichen Kreatur heimgesucht wird. Danach ist Schluss – so zumindest der Plan von Serienschöpfer Jesse McKeown.

Da Below nun jedoch schon einige Tage die Streaming-Charts dominiert und das Ende definitiv einige Fragen offenlässt, hoffen viele Fans, dass Staffel 2 grünes Licht erhält. Es wäre nicht das erste Mal, dass Netflix eine Miniserie nachträglich in ein größeres Format ausbaut. Doch was ist gerade der Stand der Dinge?

Josh Hartnett teilt eine Idee für Below Staffel 2

Offiziell wurde Staffel 2 von Below bislang nicht bestellt. Aber schon zum Start der Serie erklärte Hauptdarsteller Josh Hartnett gegenüber Men's Health , dass die Möglichkeit weiterer Episoden durchaus besteht:

Sollte die Serie ein Riesenerfolg werden, gibt es immer Raum für Zukunftsvisionen, und ich würde ohne Zweifel sehr gerne wieder die Rolle des Calvin spielen. Für mich ist die Tür noch nicht verschlossen, aber bisher handelt es sich um eine Miniserie.

Dass Hartnett bereit wäre, in seiner Rolle zurückzukehren, ist ein wichtiges Signal. Er trägt die Serie auf seinen Schultern und würde somit ein ordentliches Fundament für die Fortsetzung garantieren. Netflix dürfte sich außerdem darüber freuen, weiterhin einen Hollywood-Star wie Hartnett unter seinem Dach zu haben.

Im Interview mit Variety teast Hartnett zudem eine interessante Idee:

Das klingt jetzt vielleicht nach Bullshit, aber es ist wahr: Ich habe mir [über Below Staffel 2] bisher überhaupt keine Gedanken gemacht, weil es eigentlich ein komplett eigenständiger Geschichte sein sollte. Es wäre aber interessant, Wade und Calvin aus dem Kontext ihres Zuhauses herauszunehmen. Das sind aber nur meine Gedanken.

Offenbar haben sich Hartnett und McKeown noch nicht darüber ausgetauscht, wie die Geschichte weitergehen könnte. Hartnett scheint aber auf alle Fälle daran interessiert zu sein,. Gerade im Hinblick darauf, dass die Auftaktstaffel in sich abgeschlossen sein soll, ergibt das Sinn.

Staffel 2 könnte die vertrauten Figuren in einer ungewohnten Umgebung zeigen, sodass auch die Fortsetzung einigermaßen auf eigenen Beinen steht – frei nach dem Monster-of-the-Week-Prinzip. Nur dass es in diesem Fall eher ein Monster pro Staffel wäre. Gerade die Mystery-Verortung von Below dürfte einige kreative Freiheiten gewähren.

Zum Weiterlesen: Die letzte Szene von Below deutet schon mehr an

Wann startet Below Staffel 2 bei Netflix?

Zuerst muss Netflix die Serie verlängern. Sollte das passieren, wird Below Staffel 2 noch einige Zeit auf sich warten lassen. Die Produktion von Staffel 1 hat etwas mehr als ein Jahr in Anspruch genommen. Realistisch gesehen wäre somit 2028 der früheste mögliche Veröffentlichungszeitraum – wenn die Fortsetzung tatsächlich kommt.