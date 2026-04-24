Josh Hutcherson ist der peinlichste Tribute von Panem-Moment immer noch unangenehm: "Warum hat niemand das gestoppt?"

Ein besonders bizarrer Moment aus dem ersten Hunger Games-Film ist zum Meme geworden. Schauspielstar Josh Hutcherson hatte als Darsteller der Szene schon damals Bedenken, aber es hat nicht geholfen.

Als Peeta Mellark im Die Tribute von Panem-Franchise ist Josh Hutcherson neben Jennifer Lawrence zum Weltstar geworden. Trotzdem gibt es da diese eine Szene im ersten Film, die der Schauspieler wohl niemals los wird. Gemeint ist ein absoluter Meme-Moment, mit dem offensichtlich auch Hutcherson selbst schon damals Probleme hatte. Darüber sprach er zumindest jetzt in einem aktuellen Interview.

Josh Hutcherson versteht lächerlichen Tribute von Panem-Moment selbst nicht

Im ersten Hunger Games-Film folgt Katniss den Spuren von Peeta und stößt plötzlich auf einen Steinhaufen, der das Gesicht des Gesuchten zum Vorschein bringt. Der gelernte Bäcker hat seine ganzen Tarn-Skills zum Einsatz gebracht, um mit seiner Umgebung zu verschmelzen.

Falls ihr die Szene vergessen rsolltet, schaut euch einfach nur dieses Bild an:

Im neuen Gespräch mit GQ erinnert sich Hutcherson an den "albernen" Moment, der längst zum Meme geworden ist, und sagt darüber:

Ich dachte nur: 'Hey, ich weiß, der Typ ist Bäcker, aber wie macht er sowas? Sauerteig backen ist doch nicht Malen. Wie zum Teufel hat er das geschafft?' Warum hat ihn niemand aufgehalten? So viele hätten ihn aufhalten können. Sie haben es einfach zugelassen. Ich lag nur da.

Der bizarre Moment sticht auch heute noch aus dem Blockbuster heraus und sorgt überwiegend für Verwunderung oder Belustigung. Mein Kollege Jan Felix Wuttig hat der Szene vor drei Jahren einen ganzen Text gewidmet und schreibt über Stein-Peeta unter anderem:

Er sieht aus, wie der Stuhlgang eines inkontinenten Granitmonsters auf Paleo-Diät. Ein Fluch der Karibik-Zombie, der seit 30 Jahren in einer Disneyland-Abstellkammer anstaubt. Der generische Fiesling einer alten Sci-Fi-Serie, der aus grauen Schaumstoffballen und angepinselten Augen besteht. Eine hässliche Kreuzung aus Korg und Dr. Manhattan, die man aus Langeweile bei Wish bestellt hat!

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Neuer Tribute von Panem-Film startet dieses Jahr im Kino

Nach den vier Hunger Games-Filmen rund um Katniss' Geschichte und dem letzten Prequel Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes startet am 19. November 2026 der nächste Teil in den deutschen Kinos.

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping basiert wieder auf einem Roman von Vorlagenautorin Suzanne Collins und spielt 24 Jahre vor den Ereignissen der Hauptreihe. Im Jubiläumsjahr der 50. Hungerspiele werden diesmal 48 statt 24 Tribute vom Kapitol ausgewählt, um im gewohnt tödlichen Duell gegeneinander anzutreten. Im Mittelpunkt steht dabei ein junger Haymitch, der später von Woody Harrelson und hier von Joseph Zada gespielt wird.