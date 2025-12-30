Jubel für Chenford-Fans: Der neue The Rookie Staffel 8-Trailer zeigt endlich das, was alle sehen wollen

Die 8. Staffel von The Rookie steht in den Startlöchern und Fans dürfen sich auf ein Wechselbad der Gefühle freuen. Denn der neue Trailer zum Krimi-Hit hat es besonders für Chenford-Shipper in sich.

In wenigen Wochen dürfen sich Fans über brandneue Folgen von The Rookie freuen. Dabei geht es für Nathan Fillions John Nolan und sein Team der LAPD wieder in waghalsige Polizeieinsätze und trubulente Beziehungdramen. Unter anderem für Chenford bahnen sich neue Auf und Abs an. Denn wie der neueste Trailer zeigt, fallen zwischen Tim (Eric Winter) und Lucy (Melissa O'Neil) wieder heiße Küsse.

The Rookie Staffel 8: Große Versöhnung für Lucy und Tim?

Im Staffelfinale von Staffel 7 hat Tim Lucy gefragt, ob die beiden zusammenziehen wollen. Doch ehe er die Worte ausgesprochen hat, bemerkte Tim, dass Lucy schon eingeschlafen war. Dass er ihr die große Frage in Staffel 8 noch einmal stellt, hat bereits der letzte Trailer enthüllt – mit einer enttäuschenden Antwort. Denn darin schien es, als könne Lucy die schmerzhafte Vergangenheit der beiden noch immer nicht ruhen lassen.

Jetzt wurde ein neuer Trailer vom US-Sender ABC auf Instagram veröffentlicht, der jedoch völlig neue Töne spuckt: Darin geht es zwischen Tim und Lucy wieder einmal heiß her – dürfen sich Chenford-Fans also doch Hoffnung auf ein Happy End für das The Rookie-Traumpaar machen? Überzeugt euch selbst:

The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley erklärte erst vor kurzem, dass er Lucy und Tim "nicht weiter quälen" wolle. Ob das tatsächlich eintrifft, bleibt jedoch abzuwarten.

Nolan verschlägt es zu Beginn von Staffel 8 derweil gemeinsam mit Bailey (Jenna Dewan) nach Prag, wo Schurkin Monika (Bridget Regan) einen legendären Waffenschmuggler treffen soll. Der Deal scheint jedoch nicht ganz so abzulaufen, wie geplant.

Wann kommt The Rookie Staffel 8?

Schon am 6. Januar 2026 startet The Rookie auf dem US-Sender ABC in Staffel 8. Kurz darauf werden die Episoden bereits in Deutschland zu sehen sein. Als englische Originalversion gibt es Folge 1 ab dem 9. Januar bei Sky und WOW im Streaming-Abo. Die deutsche Synchronfassung folgt dann am 23. Januar. Die Staffel umfasst insgesamt 18 Episoden, die im Wochentakt ausgestrahlt werden.

