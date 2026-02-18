Jujutsu Kaisen Staffel 2: Okkulte Anime-Action kommt bald zurück ins Free-TV

Jujutsu Kaisen ist aktuell einer der beliebtesten Manga- und Anime-Titel im Shonen-Bereich. Staffel 2 für lau schauen? Das geht ab März im deutschen Free-TV.

Der okkulte Action-Anime Jujutsu Kaisen aus dem Hause MAPPA ist gerade erst Anfang des Jahres in Staffel 3 gestartet. Die kann man aktuell nur beim Spezial-Streamer Crunchyroll abrufen, während im deutschen Free-TV lediglich die 1. Season zu sehen war. Das ändert sich in wenigen Wochen, wenn auch die 2. Staffel gratis im Fernsehen läuft.

Anime-Ankündigung: Jujutsu Kaisen Staffel 2 ab März 2026 bei ProSieben Maxx

Wie der Sender jüngst auf seiner eigenen Website bekannt gab, wird die 2. Staffel von Jujutsu Kaisen ab dem 20. März 2026 auf ProSieben Maxx zu sehen sein. In der Anime-Night am Freitag laufen dann wöchentlich ab 22 Uhr drei Folgen mit Jujuzist Yuji Itadori in Action. 18 neue Episoden können erwartet werden, natürlich in der deutschen Synchronfassung. Die Folgen sind dann auch bei Joyn streambar.

Jujutsu Kaisen basiert auf dem Manga von Gege Akutami und erzählt von einem gutherzigen Schüler, der in die Welt des Okkulten hineingezogen wird, als er den verfluchten Finger eines Dämonen verschluckt. Dadurch wird er zum Wirt eines mächtigen Fluchwesens und gerät ins Visier der Jujutsu-Zauberer, die übernatürlichen Bedrohungen bekämpfen.

Staffel 2 dreht sich vor allem um den Shibuya Zwischenfall-Arc. Hier eskaliert der übernatürliche Konflikt, nachdem Fluchnutzer den mächtigsten Jujutsu-Zauberer im zentralen Bezirk von Tokio versiegeln. Yuji und Co. werden dadurch in einen chaotischen Kampf gegen dämonische Mächte hineingezogen.