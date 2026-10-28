Eine der erfolgreichsten Abenteuerreihen endet dieses Jahr: Der neue Trailer zu Jumanji 3 setzt 1,8-Milliarden-Franchise fort

31 Jahre nach dem Abenteuer-Original geht auch die Geschichte der Reboot-Trilogie zu Ende. Im neuen Trailer zu Jumanji 3: Open World kehren Dwayne Johnson und Jack Black ein letztes Mal zurück.

Mit Jumanji ist 1995 ein echter Abenteuerklassiker in den Kinos erschienen, der als einer der großen Filme von Robin Williams in die Geschichte einging. Aus dem darin zum Leben erweckten Brettspiel ist später ein Videospiel in Filmform geworden, das schließlich ein ganzes Franchise nach sich zog. Jetzt soll die Reihe dieses Jahr mit ihrem großen Finale ihren Abschluss finden. Wie das aussieht, zeigt der neue Trailer zu Jumanji 3: Open World.

Seht hier den neuen Trailer zu Jumanji 3: Open World:

Jumanji 3: Open World – Trailer (Deutsch) HD

Jumanji 3: Open World entesselt das große Finale der Abenteuerreihe

In Jumanji 3 dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit den Stars Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart und Jack Black freuen, die im Finale eine schwierige Aufgabe zu bewältigen haben. Ihre Videospielfiguren finden sich urplötzlich in unserer Realität wieder und müssen sich darin wohl oder übel zurechtfinden.

Wie der Trailer zeigt, klammern sie sich unter anderem an ihre Videospielmechanik, was jetzt schon für Lacher sorgt. So dürfen wir davon ausgehen, dass Jumanji 3 einmal mehr auf reichlich Humor setzt. Doch auch an Action soll es der finalen Fortsetzung nicht fehlen.

Jumanji basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Chris Van Allsburg aus dem Jahr 1981. Bis dato sind ganze fünf Kinofilme erschienen, wenn man das zehn Jahre nach dem Original erschienene Spin-off Zathura - Ein Abenteuer im Weltraum mitzählt. Außerdem gibt es eine Zeichentrickserie, die von 1996 bis 1999 im TV lief.

Das Jumanji-Franchise hat mit den drei bisherigen Hauptfilmen laut Box Office Mojo über 1,86 Milliarden US-Dollar eingespielt. Wenn man das Spin-off dazu rechnet, sind es sogar 2,2 Milliarden. Ob Teil 3 an diesen Erfolg anknüpfen kann, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Wann kommt Jumanji 3: Open World ins Kino?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis Jumanji 3 auf der großen Leinwand eintrifft. Der Abenteuerfilm startet hierzulande am 23. Dezember 2026 im Kino.

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Die Regie bei Jumanji 3 übernimmt einmal mehr Jake Kasdan, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Kasdan brachte bereits die beiden Vorgänger ins Kino. Neben den bekannten Hauptstars werden in dem Film unter anderem Awkwafina (The Farewell), Nick Jonas (Camp Rock) und Danny DeVito (Batmans Rückkehr) in Nebenrollen zu sehen sein.

