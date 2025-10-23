Junger Neuzugang bei "Bares für Rares": Diesen ungewöhnlichen Beruf übt die neue Händlerin Liza Kielon neben der ZDF-Show aus

Händlerin Liza Kielon ist die Neue bei "Bares für Rares". Mit gerade mal 31 Jahren ist sie deutlich jünger als die meisten ihrer Kolleg:innen am Händlertisch. Welchen spannenden Beruf sie neben der Trödelshow ausübt, verraten wir euch hier.

Bares für Rares flimmert seit 2013 über unsere Bildschirme und bisher ist kein Ende in Sicht. Auch wenn Horst Lichter und einige der anderen Stars seit Folge 1 dabei sind, verändert sich der Rest des Casts im Laufe der Jahre immer mal wieder.

Der neueste Zuwachs, Händlerin Liza Kielon , sticht dabei gleich auf doppelte Weise aus der Händler-Riege hervor: Sie ist deutlich jünger als ihre Konkurrenz und übt neben der Show einen Beruf aus, der rein gar nichts mit Antiquitäten zu tun hat.

Die Jüngste bei Bares für Rares: Liza Kielon sorgt für frischen Wind

Seit Juni steht Händlerin Liza Kielon regelmäßig bei Bares für Rares vor der Kamera. Während Händler-Ikonen wie Waldi Lehnertz (58) oder Wolfgang Pauritsch (53) einer fortgeschrittenen Altersklasse angehören, löst Liza Kielon ihren Kollegen Fabian Kahl (34) als jüngster Profi am Händlertisch ab. Sie ist erst 1994 geboren und somit gerade einmal 31 Jahre alt.

Das ZDF verpasst der Trödelshow somit bewusst eine Verjüngungskur und bisher scheint das Experiment voll aufzugehen: Kielon sorgt für frischen Wind in der Händler-Riege und präsentiert sich lässig und nahbar. Wie herzlich die blutjunge Händlerin von ihren Kolleg:innen aufgenommen wurde, gibt es auf diesem Schnappschuss zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch mehr spannende Bares für Rares-News:

Hier wird Bares für Rares gedreht

Dieses kuriose Hobby hat Expertin Heide Rezepa-Zabel

Diese Karriere hätte niemand erwartet: Das macht Liza Kielon neben dem Antiquitätenhandel

Liza Kielon verrät auf ihrer Website, wie sie es zur Bares-für-Rares-Händlerin geschafft hat. Zunächst machte sie eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau, doch dann wurde durch den Antiquitätenhandel ihrer Schwiegereltern die Leidenschaft für alte Schätze jeder Art geweckt. Sie erarbeitete sich immer mehr Wissen zur Materie und ist seitdem nicht nur im Familienbetrieb tätig, sondern arbeitet auch als selbstständige Antiquitätenhändlerin.

Was jedoch wohl die wenigsten erwartet hätten: Liza Kieron ist neben ihrer Karriere als Vintage-Profi seit 2019 auch als Tätowiererin tätig. In ihrem eigenen Piercing- und Tattoo-Studio verschönert sie Menschen, die Lust auf Fine Art-Tattoos haben. Auch hier zeigt sie sich gerne von ihrer humorvollen Seite:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann läuft Bares für Rares im TV?

Die Trödelshow ist ein echter Dauerbrenner im TV. Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.