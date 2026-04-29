Jurassic Park-Star Sam Neill hat seinen 5 Jahre langen Kampf gegen Krebs gewonnen: "Es ist Zeit für einen neuen Film"

Sam Neill wurde als Alan Grant in Jurassic Park weltberühmt. Die letzten fünf Jahre kämpfte er mit einer Kerbserkrankung, die er mithilfe eines neuen Behandlungsverfahrens nun besiegen konnte.

Als Paläontologe Alan Grant ging der neuseeländische Schauspieler Sam Neill in Jurassic Park und den Fortsetzungen der ikonischen Sci-Fi-Reihe von Steven Spielberg in die Filmgeschichte ein. 2022 kehrte Neill zuletzt in seiner Paraderolle zurück und war erneut an der Seite von Laura Dern und Jeff Goldblum in Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter auf der großen Leinwand zu sehen.

Die letzten Jahre erwiesen sich für Neill jedoch als persönliche Herausforderung, denn der Schauspieler kämpfte mit einer Krebserkrankung. Wie er nun in einem Interview verriet, sei er mittlerweile jedoch wieder krebsfrei.

Sam Neill ist krebsfrei: Jurassic Park-Star kämpfte fünf Jahre mit Lymphdrüsenkrebs

Wie Sam Neill im Gespräch mit dem australischen Sender 7News erklärte, habe er in den vergangenen fünf Jahren eine Reihe von Behandlungen über sich ergehen lassen müssen, die nicht immer so funktioniert haben, wie sich Neill das gewünscht hatte:

Ich habe während der letzten fünf Jahre mit einer besonderen Form von Lymphdrüsenkrebs gelebt und ich habe eine Chemotherapie und all das elende Zeug gemacht, aber es hat mich am Leben gehalten.

Dann hat die Chemo nicht mehr funktioniert. Ich war am Ende und dachte, das wars jetzt, was natürlich nicht ideal war.

Letztendlich ließ sich Neill auf eine neue Behandlungsmethode ein, welche die Blutzellen des Patienten genetisch modifiziert. Die als CAR-T-Zell-Therapie bekannte Behandlung befindet sich aktuell noch in der klinischen Testphase – doch sie rettete Neills Leben:

Ich habe gerade erst einen neuen Test gemacht und es ist kein Krebs in meinem Körper, das ist außergewöhnlich.

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Sam Neill freut sich auf seinen nächsten Film

Nach diesem Erfolg möchte sich Neill wieder seiner großen Passion – der Schauspielerei – widmen. "Es wird Zeit, dass ich einen neuen Film mache", erklärte er gegenüber dem Sender.

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Tatsächlich wurde Neill bereits für seinen nächsten großen Blockbuster bestätigt. Der Jurassic Park-Star soll unter anderem in dem kommenden Monsterverse-Film Godzilla x Kong: Supernova zu sehen sein, der am 25. März 2027 in den deutschen Kinos startet.