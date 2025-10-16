Jurassic World-Regisseur soll neuen Sci-Fi-Film mit Jim Carrey drehen – und das Projekt klingt perfekt für den Star

Steht nach Sonic the Hedgehog bald das nächste Kult-Franchise auf Jim Carreys Agenda? Der Comedy-Star ist für ein Sci-Fi-Remake von Colin Trevorrow im Gespräch.

Klingelt es bei euch, wenn ihr die Namen George, Jane, Judy und Elroy hört? Falls ja, habt ihr sicher jetzt eine bestimmte Singsang-Melodie im Kopf. Und falls nicht, hier die Aufklärung: Dabei handelt es sich um Die Jetsons, die Protagonisten-Familie der gleichnamigen Kult-Zeichentrickserie von ABC. Diese feierte in den 1960er-Jahren ihre Premiere im TV und wurde erst in den 1980ern mit zwei weiteren Staffeln fortgesetzt.

Nun will Warner Bros. die Serie als Live-Action-Film adaptieren und hat dafür bereits zwei große Namen im Auge. Wie The Wrap exklusiv berichtet, befinden sich Ulknudel Jim Carrey (Ace Ventura) und Jurassic World-Regisseur Colin Trevorrow in Gesprächen für das Projekt. Letzterer soll auch gemeinsam mit Joe Epstein (The Idol) das Drehbuch zum Remake schreiben.

Jim Carrey als Familienoberhaupt der Jetsons in Sci-Fi-Remake?

Auch wenn sich die Pläne zu dem Film aktuell noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und bisher niemand offiziell verpflichtet wurde, klingt die mögliche Besetzung von Carrey schon jetzt geradezu perfekt. Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass er für den Part des Familienvaters George Jetson in Erwägung gezogen wird.

Der Vollblut-Komiker bewies in seiner Karriere schon häufiger sein Talent für Rollen in Filmen, die eher auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten sind. Seinen typisch extrovertierten Comedy-Stil brachte er in Charaktere wie Der Grinch, Graf Olaf in Lemony Snicket oder zuletzt Dr. Robotnik in der Sonic the Hedgehog-Trilogie aber stets mit ein.

Trevorrow führte zuletzt bei Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter Regie, dürfte sich bei der Jetsons-Adaption also erneut im Sci-Fi-Genre austoben.

Darum geht es in Die Jetsons

Die Jetsons war eine Produktion der Hanna-Barbera-Studios (Familie Feuerstein, Tom & Jerry, Scooby-Doo etc.) und lief erstmals 1962 auf dem US-Sender ABC. Die Serie spielt in der futuristischen Stadt Orbit City und zeigt die Jetson-Familie bei ihrem amüsanten Alltag, der von technischen Spielereien wie Robotern, fliegenden (und zusammenklappbaren) Autos und Frühstück-Automaten bestimmt wird.

In vielerlei Hinsicht wurde die Serie mittlerweile natürlich von der Realität überholt, damals war Die Jetsons – ähnlich wie Die Simpsons – ihrer Zeit aber voraus. Eine Verfilmung würde diesen Retro-Futurismus vermutlich ebenfalls thematisieren.

Den Versuch, den TV-Klassiker neu aufzulegen, gab es übrigens schon öfter. Doch sowohl der geplante Animationsfilm als auch die angedachte Live-Action-Sitcom scheiterten in der Entwicklung. Mit Leuten wie Carrey und Trevorrow an Bord könnte das Jetsons-Remake dieses Mal aber endlich gelingen.

Kann man Die Jetsons irgendwo streamen?

In einer Abo-Flatrate gibt es Die Jetsons derzeit nicht. Allerdings könnt ihr die Kult-Serie bei Amazon Prime Video und Apple TV kaufen. Bei beiden Anbietern steht auch der 1990er-Animationsfilm Die Jetsons - Der Film als Kauf- und Leihoption zur Verfügung.