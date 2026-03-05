Kaley Cuoco über The Big Bang Theory: "Ich habe ständig versucht, die Gruppe zusammenzuhalten, und wir haben uns alle sehr gern, aber es waren 12 Jahre"

In wenigen Tagen läuft die Thriller-Serie Vanished mit Kaley Cuoco in der ARD. Aber wie schaut sie auf den Erfolg von The Big Bang Theory zurück?

Es ist schon fast sieben Jahre her, seit die letzte Episode von The Big Bang Theory mit dem Rest der Welt geteilt wurde. Seitdem ist Penny-Darstellerin Kaley Cuoco die wohl am meisten beschäftigte Schauspielerin aus dem Cast der Erfolgssitcom.

Sie hat in drei Filmen mitgespielt und drei Serien angeführt, darunter den Thriller The Flight Attendant. In wenigen Tagen erscheint ihre neue Serie Vanished - Vertraust du ihm endlich in Deutschland (mehr zu Streaming und TV-Ausstrahlung weiter unten). Anlässlich der Publicity-Tour dafür hat sie kürzlich auch über die Höhen und Tiefen von The Big Bang Theory gesprochen.

The Big Bang Theory war für Kaley Cuoco kein Zuckerschlecken

"Ich habe ständig verzweifelt versucht, diese Gruppe zusammenzuhalten, und wir haben uns alle wirklich gern, aber es waren 12 Jahre." Das erklärte Cuoco kürzlich In einem Interview mit dem britischen Independent über die Gruppendynamik mit ihren Co-Stars wie Johnny Galecki und Jim Parsons. Aus ihren Worten hört man heraus, wie aufreibend der finanzielle und Publikumserfolg einer Serie wie TBBT sein kann:

Es gab Höhen und Tiefen. Ich habe viel Überzeugungsarbeit und Beistand geleistet, und ich denke, ich habe mein Bestes gegeben. Aber wissen Sie, diese Art von Shows... es war eine Explosion von Geld und Ruhm und wurde zu etwas, das so viel größer war, als wir alle es uns hätten vorstellen können. Da gab es natürlich auch ein bisschen Drama.

Über die Jahre gab es mehrfach Nachrichten über die schwierigen Gehaltsverhandlungen (auch bei Moviepilot) der damals erfolgreichsten Sitcom im US-amerikanischen TV. Die Situation spitzte sich zu, als 2017 der Wunsch aufkam, auch die Schauspielerinnen Mayim Bialik (Amy) und Melissa Rauch (Bernadette) gerechter am Erfolg der Serie zu beteiligen. Dabei drängte der Sender CBS die Kern-Stars dazu, selbst in Sachen Gehalt zurückzutreten, um den beiden eine Gehaltserhöhung zu ermöglichen. Cuoco erklärte dazu gegenüber dem Independent ihre Perspektive:

Es war seltsam. Würde irgendjemand das Geld, was man verdient, mit anderen teilen? Oder dass sie das eigene Einkommen mit dem anderer vergleichen?

Beschweren will sie sich aber nicht – zumindest nicht darüber, dass das Thema weit über die Grenzen von CBS, den Stars und ihren Agent:innen hinaus diskutiert wurde:

Wir stehen in der Öffentlichkeit, also werden solche Dinge bekannt. Wenn man sagt: 'Oh, ich wünschte, die Leute wüssten das nicht', nun ja... dann darf man nicht berühmt sein.

Auch interessant:

So könnt ihr die neue Serie mit Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco schauen

Kaley Cuocos neue Miniserie heißt Vanished - Vertraust du ihm und wartet neben dem TBBT-Star auch mit Hunger Games-Fanbliebling Sam Claflin und unserem Mann in Hollywood, Matthias Schweighöfer, auf. In den USA ist die Serie bereits im Februar gestartet, Deutschland zieht im März nach.

Vanished - Vertraust du ihm kommt am 13. März in die ARD Mediathek

Am 21. März wird die vierteilige Serie dann regulär im Ersten ausgestrahlt

Cuoco spielt darin die Archäologin Alice, die mit ihrem Freund Tom (Claflin) in einer Fernbeziehung lebt. Als sie sich in Paris treffen und zur einer Zugreise nach Arles aufmachen, verschwindet er spurlos. Alice macht sich auf die Suche und trifft dabei einen Kollegen von Tom, der von Matthias Schweighöfer gespielt wird.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien auf unserer Schwesternseite Sensacine.