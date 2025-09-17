Kampf der Realitystars kommt mit Allstars-Staffel zurück: Das können Fans erwarten

Als beliebtes Realityformat bekommt Kampf der Realitystars nun eine besondere Allstars-Staffel im nächsten Jahr. Alle bekannten Infos erfahrt ihr hier.

Kampf der Realitystars zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Reality-Shows in Deutschland. Daher ist es nachvollziehbar, dass RTLZWEI nun eine Allstars-Staffel ankündigt.



Kampf der Realitystars bekommt eine Allstars-Staffel

Wenn es wieder Zeit für Kampf der Realitystars ist, gehören in Thailand kontroverse Persönlichkeiten und tägliche Streitereien zum Programm. RTLZWEI setzt dabei neben dem malerischen Setting vor allem auf eine handverlesene Mischung deutscher Prominenter.

Doch nun hat sich der Sender etwas Besonderes einfallen lassen und bringt die Reality-Show in einer speziellen Form wieder. 2026 soll Kampf der Realitystars nämlich als Allstars-Staffel erscheinen. Das bedeutet, dass die beliebtesten und kontroversesten Promis aus den vergangenen Staffeln wieder aufeinandertreffen.



Für die Allstars-Staffel ist natürlich auch wieder Arabella Kiesbauer am Start, die seit diesem Jahr die Stunde der Wahrheit und damit auch die Nominierungen moderiert. Sie sei sehr gespannt auf die kommende Sonderstaffel, wie sie in einer Pressemitteilung verrät:



Ich freue mich riesig auf die Allstars-Staffel! Es ist spannend zu sehen, wie sich die Wiederholungstäter ein zweites Mal schlagen – diesmal kennen sie das Spiel, aber das Spiel kennt sie auch. Das verspricht Reality pur und vor allem: jede Menge Überraschungen!

Einen genauen Starttermin hat der Sender noch nicht bekannt gegeben, doch im nächsten Jahr soll es schon so weit sein. Die Show soll wie gewohnt auf RTLZWEI und RTL+ zu sehen sein.

