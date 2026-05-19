Kampf um Platz 1 in den Netflix-Charts: Neue Action-Serie liefert sich Schlagabtausch mit einer der erfolgreichsten Reihen des Streamers

Eine US-amerikanische Actionserie hat die neuste Staffel vom Haus des Geldes-Ablegers Berlin zum Teil schon in den Netflix-Charts überholt. Der Kampf um den Top-Platz geht weiter.

Aktuell liefert das Haus des Geldes-Spin-off Berlin sich einen erbitterten Kampf in den Netflix-Charts. Dem Heist-Drama aus Spanien wurde nämlich schon von der US-Actionserie Nemesis überholt, als wir heute morgen erstmals in die Top 10 schauten. Jetzt liegt die 2. Season vom Heist-Drama wieder vorn, aber das Buhlen um den Top-Platz scheint noch nicht zu Ende zu sein.

Netflix-Neuzugang Nemesis: Ein actionreiches Diamanten-Heist-Drama

In Nemesis hat der Geschäftsmann Coltrane Wilder (Y'lan Noel) seine kriminelle Vergangenheit eigentlich längst hinter sich gelassen. Mit einer kleinen Bande lässt er sich dann aber doch auf einen letzten Diamanten-Heist ein, bei dem Diebesgut von 6 Millionen Dollar winkt. Der LAPD-Ermittler Isaiah Stiles (Matthew Law) ist der Bande schon länger auf der Spur und seit sein Partner dabei getötet wurde, ist es persönlich. Ein Katz- und Mausspiel voller Action beginnt.

Co-Schöpferin des Formats ist Courtney A. Kemp, die schon an der Gangsterserie Power und dessen Ableger gearbeitet hat. Acht Episoden gibt es in der 1. Season von Nemesis zu sehen, die seit dem 14. Mai bei Netflix online sind. Eine weitere Staffel wurde noch nicht bestellt.

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So sehen die Netflix-Charts aktuell aus (Stand: 19. Mai 2026):

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Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.