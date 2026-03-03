"Kannst du aufhören, alle anderen zu beleidigen?": Der mit dem Wolf tanzt-Drehbuchautor wurde nach Obdachlosigkeit von Kevin Costner gerettet

Der große Erfolg von Kevin Costners Epos Der mit dem Wolf tanzt hat eine lange, bewegte Vorgeschichte zwischen dem Regisseur und dem Drehbuchautor.

Mit seinem Regiedebüt Der mit dem Wolf tanzt hat Schauspielstar Kevin Costner einen der populärsten Western aller Zeiten geschaffen. Dem Film von 1990 ist es alleine gelungen, dem zuvor für tot erklärten Genre im Kino neuen Aufschwung zu verleihen. Hinter der Produktion von Der mit dem Wolf tanzt steckt aber eine bewegte Geschichte, die mit der Freundschaft zwischen Costner und dem 2015 verstorbenen Drehbuchautor Michael Blake zu tun hat.

Der mit dem Wolf tanzt-Drehbuchautor war zwischenzeitlich obdachlos

Costner und Blake waren ab 1981 befreundet, doch der Weg des Schauspielers in Hollywood verlief schnell viel steiler als der seines Weggefährten. Blake schrieb nach erfolglosen Jahren als Drehbuchautor in den 70ern das Skript für Gewagtes Spiel von 1983 mit Costner in der Hauptrolle, der dem Star die Tür für weitere Parts öffnete.

Bei einem Auftritt in der Graham Norton Show erinnerte sich Costner 2016 daran, dass er seinem Freund in Hollywood zu Aufträgen verhelfen wollte, doch dieser soll sich in Gesprächen und Verhandlungen immer daneben benommen haben und gemieden worden sein:

Und ich sagte zu ihm: 'Kannst du endlich aufhören, alle anderen zu beleidigen? Hör auf, 120-seitige Texte zu schreiben! Wenn du wirklich schreiben willst, dann schreib was mit 88 Seiten, oder sogar 888!' Mir wurde klar, dass ich das sagte, während ich ihn gepackt hatte. […] In diesem Moment dachte ich, unsere Freundschaft sei vorbei.

Hier könnt ihr mal wieder den Trailer zu Der mit dem Wolf tanzt schauen:

Der mit dem Wolf tantz - Trailer (Deutsch)

Blake stand anschließend vor dem Nichts und wurde von Costner aufgenommen. Hier konnte er mietfrei wohnen und sich längere Zeit nur dem Schreiben widmen. Nach zwei Monaten ging er auf Wunsch von Costners damaliger Frau Cindy Silva und schlug sich in Arizona als Tellerwäscher durch, wo er zwischenzeitlich obdachlos wurde. Schließlich las Costner das Drehbuch, das Blake in der Zeit bei ihm geschrieben hatte. Es handelte sich um Der mit dem Wolf tanzt.

Nach holprigem Beginn wurde Costners Epos zum Western-Hit

Costner war von Blakes Skript begeistert, doch es war ein harter Weg, den Film finanziert zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt galt der Western noch als pures Kassengift, den kein größeres Filmstudio anfassen wollte. Blake verwandelte sein Skript zunächst in einen Roman, der sich sehr gut verkaufte. Daraufhin erwarb Costner die Rechte zur Verfilmung mit seinem befreundeten Filmproduzenten Jim Wilson.

Der mit dem Wolf tanzt war 22 Jahre lang der erfolgreichste Western aller Zeiten und räumte bei der Oscarverleihung 1991 insgesamt sieben Auszeichnungen ab, darunter als Bester Film und für die Beste Regie. Außerdem wurde Blakes Skript mit dem Oscar für das Beste adaptierte Drehbuch prämiert.

