Kanu des Manitu pulverisiert Kino-Meilenstein: Nur 6 deutsche Filme waren jemals erfolgreicher

Das Kanu des Manitu ist unter den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten
Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat Das Kanu des Manitu mit dem letzten Wochenende ein deutsches Einspielergebnis von 5.002.722 Millionen Zuschauende erreicht. Im deutschen Sprachraum sind es sogar über 6 Millionen verkaufte Tickets.
Das Kanu des Manitu ist Insidekino zufolge seit längerer Zeit der erfolgreichste Film des Jahres in den deutschen Kinos: Auf Platz 2 und 3 stehen, weit abgeschlagen, Ein Minecraft Film (3,5 Millionen Zuschauende) und Lilo & Stitch (3,3 Millionen).
Auch den Vergleich mit allen deutschen Filmen in deutschen Kinos muss das Schuh des Manitu-Sequel nicht scheuen: Momentan steht der Film laut Insidekino auf Platz 7 der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Die Zahlen sind nicht inflationsbereinigt.
- 1. Der Schuh des Manitu (11,7 Millionen)
- 2. (T)raumschiff Surprise - Periode 1 (9,2 Millionen)
- 3. Fack ju Göhte 2 (7,7 Millionen)
- 4. Honig im Kopf (7,3 Millionen)
- 5. Fack ju Göhte (7,4 Millionen)
- 6. Fack ju Göhte 3 (6,1 Millionen)
- 7. Das Kanu des Manitu (5 Millionen)
Wer den Kino-Blockbuster bisher verpasst hat, kann sich freuen: Er wird in wenigen Wochen auch fürs Heimkino erscheinen.
