Kanu des Manitu pulverisiert Kino-Meilenstein: Nur 6 deutsche Filme waren jemals erfolgreicher

Das Kanu des Manitu hat eine weitere Millionen-Marke im Kino erreicht. Er ist der mit Abstand erfolgreichste Film in den deutschen Lichtspielhäusern 2025.

Das Kanu des Manitu ist unter den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten

Das Kanu des Manitu trat in gigantische Fußstapfen – aber der Der Schuh des Manitu -Nachfolger konnte sie ausfüllen: Seit nunmehr 15 Wochen läuft die Western-Komödie von Michael Herbig im Kino und bricht permanent Jahresrekorde. Ein weiterer ist jetzt erreicht:

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat Das Kanu des Manitu mit dem letzten Wochenende ein deutsches Einspielergebnis von 5.002.722 Millionen Zuschauende erreicht. Im deutschen Sprachraum sind es sogar über 6 Millionen verkaufte Tickets.

Das Kanu des Manitu ist Insidekino zufolge seit längerer Zeit der erfolgreichste Film des Jahres in den deutschen Kinos: Auf Platz 2 und 3 stehen, weit abgeschlagen, Ein Minecraft Film (3,5 Millionen Zuschauende) und Lilo & Stitch (3,3 Millionen).

Auch den Vergleich mit allen deutschen Filmen in deutschen Kinos muss das Schuh des Manitu-Sequel nicht scheuen: Momentan steht der Film laut Insidekino auf Platz 7 der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Die Zahlen sind nicht inflationsbereinigt.

Wer den Kino-Blockbuster bisher verpasst hat, kann sich freuen: Er wird in wenigen Wochen auch fürs Heimkino erscheinen.

