Karl Urban über seine Arbeit mit Peter Jackson an Der Herr der Ringe: "Vieles von dem, was ich dort gelernt habe, konnte ich bei The Boys anwenden"

Lange vor The Boys war Karl Urban in der Der Herr der Ringe-Trilogie zu sehen. Am Set lernte er Lektionen, die ihm bei der Amazon-Serie sehr zugute kamen.

Die zwei Der Herr der Ringe-Filme bereiteten Karl Urban auf The Boys vor

2002 und 2003 war Urban in Jacksons Der Herr der Ringe: Die zwei Türme und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs als Rohan-Krieger Éomer zu sehen. Erst kürzlich kam er bei der Emerald City Comic-Con darauf zu sprechen, wie die frühe Erfahrung sein Verhalten am Filmset beeinflusst hat – und wie nervös er am ersten Drehtag war. Unsere Kolleg:innen von Espinof zitieren ihn folgendermaßen:

Wenn ich an Der Herr der Ringe denke, war das ganz am Anfang meiner Karriere. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Drehtag, und die größte Herausforderung war, meine Nerven zu beruhigen.

Man betritt schließlich das größte Filmprojekt der Welt. Da sind buchstäblich 200 Leute, die als Orks verkleidet sind, und man wird direkt ins Geschehen geworfen. Man zieht die Rüstung an, hat ein Schwert, sitzt auf einem Pferd; die Kamera ist auf einen gerichtet, und man tut alles, um in diesem Moment nicht gefeuert zu werden.

Insbesondere die Verbundenheit der Darsteller:innen und die Arbeit im Ensemble sieht Urban als essenzielle Lektion für The Boys:

Es war eine sehr wichtige Erfahrung für mich als jungen Schauspieler. Mit Leuten wie Sir Peter Jackson, Ian McKellen und Viggo Mortensen zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie sie an ihre Arbeit herangingen. Und bei The Boys konnte ich vieles von dem, was ich bei Der Herr der Ringe gelernt hatte, anwenden. Beide Produktionen zeichneten sich durch den starken Zusammenhalt der jeweiligen Ensembles aus.

Offenbar war es eben jene Integrität und Solidarität, die auf dem einen wie dem anderen Set über Probleme und Rückschläge hinweghalf:

Ich habe eine sehr enge Beziehung zur Besetzung von The Boys. Wir haben fünf Staffeln lang die Hölle durchgemacht, und bei Der Herr der Ringe war es sehr ähnlich.

Wann geht The Boys zu Ende?

Die achte und letzte Folge von The Boys Staffel 5 ist seit dem 20. Mai 2026 bei Amazon Prime Video verfügbar. Eine 6. Staffel wird es nicht geben – wohl aber das Spin-off The Boys: Vought Rising, das laut Eric Kripke nächstes Jahr erscheinen soll.

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