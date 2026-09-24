Das passiert selten: Deutscher Mega-Star mit 2 Filmen gleichzeitig in den Netflix-Charts

Diese deutsche Schauspielerin kann sich aktuell als Königin von Netflix rühmen. Denn gleich zwei ihrer Filme tummeln sich auf den vorderen Plätzen der Charts.

Wenn man hiesige Kinofans fragt, wer aktuell zu den bekanntesten deutschen Stars zählt, würde Karoline Herfurths Name ziemlich schnell genannt werden. Herfurth gelang Anfang der 2000er der Durchbruch mit der Teeniekomödie Mädchen, Mädchen und avancierte über die Jahre sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin zu einer der wichtigsten Stimmen der hiesigen Filmlandschaft.

So überrascht es wenig, dass gleich zwei ihrer Filme aktuell in den Netflix-Charts vertreten sind: Wunderschöner und Einfach mal was Schönes.

Karoline Herfurth erobert Netflix: Wunderschöner und Einfach mal was Schönes in den Charts

Herfurth hat Einfach mal was Schönes 2022 ins Kino gebracht und darin die Geschichte der Radiomoderatorin Karla (Herfurth) erzählt, die sich dazu entschließt, ohne Partner ein Kind zu bekommen. Dabei muss sich Karla jedoch den vielfältigen Meinungen ihres Umfelds stellen, während sie selbst versucht, mit der Situation zurechtzukommen. Als sie sich dann auch noch in Ole (Aaron Altaras) verliebt, wird das Chaos komplett.

Im 2025 erschienenen Wunderschöner erzählt Herfurth ihren Hit Wunderschön weiter, in dem sie die Geschichten von verschiedenen Frauen ins Zentrum stellt, die sich mit den gesellschaftlichen Erwartungen und Schönheitsidealen herumschlagen. Mittendrin sind Sonja (Herfruth) und ihre beste Freundin Vicky (Nora Tschirner) sowie ihre kleine Schwester Julie (Emilia Schüle) und die Schülerin Leyla (Dilara Aylin Ziem).

Beide Filme wurden zu großen Kino-Hits und konnten auch bei Netflix im Streaming-Abo bereits Erfolge feiern. Sowohl Wunderschöner als auch Einfach mal was Schönes schafften es direkt nach ihrem Streaming-Start auf Platz 1 der Netflix-Charts. Jetzt stehen beide Filme noch immer unter den ersten fünf Titeln im begehrten Film-Ranking.

So sehen die Film-Charts bei Netflix aus (Stand: 24. September 2026):

Karoline Herfurth kehrt in wenigen Wochen ins Kino zurück

Wer gar nicht genug von dem deutschen Star bekommen kann, darf sich jetzt schon den 22. Oktober 2026 rot im Kalender anstreichen. Dann kommt die Komödie Der perfekte Urlaub in die Kinos, in der Herfurth eine der Hauptrollen innehat. Der Film wurde jedoch nicht von ihr selbst inszeniert, sondern von Bora Dagtekin, der bereits beim Vorgänger Das perfekte Geheimnis auf dem Regiestuhl Platz nahm. Was Karoline Herfurths nächste Regiearbeit wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

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In den kommenden Streaming-Originalproduktionen von Netflix und Co. tummeln sich bis Weihnachten Stars wie Brad Pitt als Fixer, Jessica Chastain als ermittelnde Country-Sängerin, Tom Hiddleston als Bergsteiger und Ben Affleck als Bürgermeisterkandidat.

