In 6 Tagen kehrt ein beliebter Netflix-Thriller nach 5 Jahren Pause zurück: Es geht um die Jagd nach einem Serienkiller

Netflix katapultiert dieses Jahr eine Thriller-Serie mit Nordic Noir-Flair aus dem Streaming-Nirvana zurück auf den Bildschirm. Die 2. Staffel startet schon kommende Woche.

Mit Der Kastanienmann zeigte Netflix 2021 eine dänische Romanverfilmung in sechs spannenden Episoden. Die Geschichte beginnt mit einem Mord in der Gegenwart, der eine bizarre Verbindung zu vergangenen Fällen aufweist. Nach fünf Jahren meldet sich die Serie tatsächlich zurück.

Netflix-Thriller Der Kastanienmann geht nach 5 Jahren Sendepause plötzlich doch weiter

Nach einem halben Jahrzehnt ist die erfolgreiche dänische Krimiserie Der Kastanienmann wieder bei Netflix zu sehen. Die Produktion basiert auf dem erfolgreichen Roman des dänischen Autors Søren Sveistrup (Kommissarin Lund – Das Verbrechen). Auf Rotten Tomatoes erreicht die Serie bei (nur) neun Reviews 100 Prozent Kritikenzustimmung. Die Moviepilot-Community bewertete sie mit soliden 7 von 10 Punkten. Bei Reddit wurde fleißig über den dänischen Krimi diskutiert. "Gerade fertig damit, die ganze Serie an einem Tag zu bingen. Sie ist wirklich gut. Ich habe die ganze Zeit über mitgefiebert", schreibt ein Fan. Bei Moviepilot vergibt reaven-feather 7 Punkte und schreibt in einem Kommentar:

Starker, schonungsloser Krimi. Es sind viele der üblichen Klischees dabei (schwieriges Privatleben der Ermittler, etc.) und ab und an verhalten sich Figuren dämlich, aber die Serie ist spannend und unterhaltsam.

Fünf Jahre sind – besonders im heutigen Zeitalter des schnelllebigen Streamings – eine gefühlte Ewigkeit. Netflix bringt die Serie aber nicht zufällig jetzt zurück.

Hier eine kurze Auffrischung: In Der Kastanienmann untersuchen die Ermittlerin Naia Thulin (Danica Curcic) und Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) in Kopenhagen einen Mord, der durch ein bizarres Detail mit einem weit zurückliegenden Verbrechen in Verbindung gebracht wird.

Seit dem Serienstart ist Søren Sveistrups Roman Der Kuckucksjunge (bei Amazon *) erschienen, der die Geschichte weitersprinnt und als Grundlage für Staffel 2 dient. Diese trägt aber den Titel Der Kastanienmann: Versteckspiel. In den neuen Folgen versuchen Hess und Thulin in einem Wettlauf gegen die Zeit, "einen Täter zu fassen, der in den düsteren Nebeln der Kopenhagener Vororte ein verstörendes Versteckspiel treibt. Da immer mehr Opfer in das tödliche Spiel hineingezogen werden und die Zahl der Leichen steigt, muss das Duo den Mörder stoppen, bevor noch mehr Leben verloren gehen."

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Der Kastanienmann Staffel 2 und mehr: Bei Netflix werden Krimi- und Thriller-Fans reichlich bedient

Die 2. Staffel von Der Kastanienmann startet am 7. Mai bei Netflix. An Krimi-Thriller-Stoffen mangelt es Netflix aber bis dahin nicht. Nordic-Noir-Fans des Genres konnten zuletzt die ähnlich gelagerte Romanadaption Jo Nesbø's Harry Hole anschauen.

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