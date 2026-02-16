"Alle sagten schon vorher, wie schlecht der Film ist": Kate Beckinsale drehte Blockbuster, der vom Regisseur komplett verändert wurde

Die Britin Kate Beckinsale kennen auch in Hollywood alle. Leider hat sie der Erfolg nicht vor Missgriffen bewahrt. Bei einem ihrer größten Filme konnte sie jedoch gar nicht ahnen, wie furchtbar es werden würde.

In den 90ern war Kate Beckinsale (Underworld) noch weit davon entfernt, ein weltweit anerkannter Star zu sein. Die Rolle, die ihr den Durchbruch bescherte, war jedoch alles andere als ruhmreich. Angeführt von Action-Regisseur Michael Bay (Transformers) drehte sie Anfang der 00er Jahre einen Kriegsfilm, der heute vielleicht sogar noch schlechter wegkommt als damals.

Pearl Harbor war Kate Beckinsales internationaler Durchbruch – und wurde zum Spießrutenlauf

In einem Interview mit Empire von 2016 sprach Kate Beckinsale über ihre Karriere. Dabei klärte sie auf, dass sie selbst an Pearl Harbor völlig andere Erwartungen hatte. Der Film, der 2001 zum Kinostart bei den Kritiken komplett durchfiel, sollte ursprünglich ganz anders werden.

Mir wurde dieses fantastische, unglaublich berührende Drehbuch zugeschickt, eines dieser Drehbücher, bei denen man dreimal weint. Wir haben es dann aber doch nicht verfilmt. Es gab viele Überarbeitungen, was meiner Meinung nach schade war, denn das Drehbuch war wirklich, wirklich gut.

Die Änderungen am Drehbuch waren nicht zuletzt dem Regisseur des Films geschuldet. Heute weiß man, was man von einem Michael Bay-Film zu erwarten hat. Damals war dies für Beckinsale nicht so transparent:

Es hatte diese schöne Kulisse eines metaphorischen Unschuldsverlustes gegeben, aber daraus wurde etwas Bombastisches. Ich hatte keine Ahnung, wer Michael Bay war. Damals gab es noch keine IMDb, man vertraute einfach seinem Agenten, der einen vorwarnte, worauf man sich einließ.

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Kate Beckinsale hat trotz einer Flops eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Nach Pearl Harbor folgte mit Underworld ihre wohl bekannteste und äußerst erfolgreiche Reihe, die sie zu einem der wenigen weiblichen Actionstars der 00er Jahre machte.

Dieser Artikel wurde erstmals 2025 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.