Kate Mulgrew verteidigt neuen Star Trek-Captain gegen Starfleet Academy-Hater: "Halten Sie Janeways guten Namen da raus"

Solidarität zwischen Star Trek-Captains ist eine schöne Sache. Zuletzt vorbildlich unter Beweis gestellt durch Janeway-Darstellerin Kate Mulgrew, die Holly Hunter aka Captain Ake in Schutz nahm.

Als ehemaliger Star Trek-Star vom Raumschiff Voyager ist Schauspielerin Kate Mulgrew noch immer eng mit dem Trekkie-Fandom verflochten. Sie lässt sich nicht nur regelmäßig auf Events zum Franchise blicken. Es besteht sogar nach wie vor die Chance auf eine Spin-off-Serie über Captain Janeway. Ob daraus noch etwas wird, muss sich zeigen, woran aber absolut kein Zweifel besteht, ist die Tatsache, dass Mulgrew absolut kein Problem damit hat, Janeway wie auf Knopfdruck zu channeln.

Bewiesen hat sie das jetzt wieder in einer Fan-Interaktion, als jemand sie in einen Angriff auf Star Trek: Starfleet Academy-Star Holly Hunter aka Captain Ake hineinziehen wollte.

Star Trek-Star Kate Mulgrew verteidigt ihre Sternenflotten-Kollegin Holly Hunter

Laut TrekMovie fand die Interaktion auf Facebook statt, wo ein Trekkie fragte, ob Captain Janeway durch die Zeit reisen würde, um "Captain Nuscheln" (gemeint ist Holly Hunters Figur) für ihre exzentrische Art, auf dem Kapitänsstuhl zu sitzen, eine Ohrfeige zu verpassen. Kate Mulgrews denkwürdige Antwort, beseelt mit ordentlich Janeway-Schmackes, lautete:

Im Gegenteil, ich schicke Sie und jeden anderen respektlosen Troglodyten, der meine Captain- und Sternenflotten-Kollegin beleidigt, in die Arrestzelle, wo Sie hingehören. Halten Sie Janeways guten Namen da raus. Wegtreten.

Ähnlich wie William T. Riker, der von Starfleet Academy-Regisseur Jonathan Frakes gespielt wird, pflegt Captain Ake eine eher einzigartige Beziehung zu Sitzgelegenheiten, wie etwa hier zu sehen ist:

Wie sehr der Spitzname für die schräg sitzende Star Trek-Figur unter die Gürtellinie ging, stellte im Nachhinein Autorin Anna Holmes auf Bluesky heraus: "'Captain Nuscheln' ist eine ungeheuerliche Bezeichnung für Holly Hunter, deren markante Sprechweise auf eine Mumpserkrankung zurückzuführen ist, die ihr Gehör auf einem Ohr beeinträchtigt hat. Das ist respektlos von jemandem, dem 'Dekorum' wichtiger ist als Anstand."

Kein Wunder also, dass Kollegin Mulgrew sich berufen fühlte, für ihre oscarprämierte Nachfolgerin in die Bresche zu springen, und sich dabei sogar mit einem Fan anlegte. Dies hat sie vor allem mit ihrem Vorgänger William Shatner aka Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise gemeinsam, der heute vor allem dafür berüchtigt ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – vor allem in Trek-Angelegenheiten.

Wo man Star Trek: Starfleet Academy aktuell sehen kann

Die 1. Staffel von Starfleet Academy streamt wie die meisten anderen Star Trek-Formate bei Paramount+. Sie besteht aus zehn Episoden, sodass wir noch vier weitere übrig haben. Neue Folgen gibt es wöchentlich immer donnerstags – und eine 2. Season ist Captain Ake auf ihrem Stuhl auch schon sicher.