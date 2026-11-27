Heute feiert eine ganz besondere Regisseurin ihren 75. Geburtstag: Kathryn Bigelow hat Hollywood gleich mehrere Meisterwerke geschenkt, von einem famosen Netflix-Thriller ganz zu schweigen.

Wenige Filmschaffende besitzen eine dermaßen aufregende Filmografie wie Kathryn Bigelow. Die US-amerikanische Regisseurin ist seit den 1980er Jahren auf der großen Leinwand unterwegs und gilt als Expertin, wenn es um Action und Spannung geht – von Gefährliche Brandung über Strange Days bis zu Zero Dark Thirty.

Ihre Filme transportieren in der Regel auch jede Menge politischen Zündstoff, wie unter anderem ihr großer Oscar-Gewinner Tödliches Kommando beweist. Auch bei Netflix hat sie ein Suspense-Meisterwerk abgeliefert, das uns mitten ins Zentrum der Macht entführt und mit einem sprechenden Titel aufwartet: A House of Dynamite.

Der spannendste Netflix-Film stammt von Kathryn Bigelow

A House of Dynamite ist letztes Jahr im Oktober bei Netflix erschienen, nachdem er bereits zuvor bei den Filmfestspielen von Venedig für Furore gesorgt hatte. Der Film entführt in den Situation Room des Weißen Hauses, wo das Team von Captain Olivia Walker (Rebecca Ferguson) mit einem absoluten Ausnahmezustand konfrontiert wird.

Auf den Monitoren taucht eine Atomrakete auf, die sich direkt auf dem Weg in die USA befindet. Wer sie losgeschickt hat, ist unklar. Den Verantwortlichen in Washington, D.C. bleibt allerdings nicht mehr viel Zeit, um über ihre nächsten Schritte zu entscheiden. Holen sie zum Gegenschlag aus oder warten sie ab, was passiert?

Aufbauend auf dieser Prämisse entwickelt sich ein nervenzerfetzender Thriller, der uns durch alle Instanzen der US-amerikanischen Regierung inklusive des Militärapparats führt. Der besondere Twist: Bigelow wiederholt die Geschichte dreimal aus verschiedenen Perspektiven, die uns immer tiefer in das moralische Dilemma führen.

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A House of Dynamite ist ein harter Schlag in die Magengrube

Neben konstanter Anspannung breitet sich zunehmend ein extrem ungemütliches Gefühl von Ohnmacht in Bigelows Bildern aus. Die erzählen anfangs von Expertise und Routine. Doch schnell wird klar: Auch die Profis sind komplett überfordert mit der drohenden Katastrophe, die in kürzester Zeit jedes Ideal auf die Probe stellt.

Ehe sich die Figuren versehen, realisieren sie, was uns der Titel von Anfang an verrät: Sie haben sich selbst ein Gefängnis gebaut, das jeden Augenblick in die Luft fliegen kann – und kein einziges Protokoll ist wirklich für den Ernstfall tauglich. Knapp zwei Stunden traut man sich kaum nach Luft zu schnappen, so spannend ist dieser Film.

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Bislang hat Kathryn Bigelow keinen weiteren Film angekündigt. Sollte A House of Dynamite tatsächlich ihre letzte große Regiearbeit sein, verabschiedet sie sich mit einem Triumph aus dem Rampenlicht. Gleichzeitig hat sie sich zuletzt mehrere Jahre Zeit zwischen ihren Projekten gelassen. Hoffen wir, dass noch ein Meisterwerk folgt.